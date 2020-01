Principal reforço do Hulk, Thiago Bonfim destaca 'marca Iranduba'

Principal contratação do EC Iranduba, o volante Thiago Bonfim acrescenta em experiência no jovem grupo | Foto: Divulgação/ EC Iranduba

Manaus - Com vasta experiência no futebol brasileiro e até na Europa, a nova contratação do Hulk é o volante Thiago Bonfim. Aos 27 anos, o jogador revela os motivos para vir ao Amazonas jogar pelo EC Iranduba. Ele surgiu na base do Bahia junto com Anderson Talisca, Gabriel (ex-Flamengo) e outros jogadores que despontaram no futebol brasileiro.

Para Thiago Bonfim, a credibilidade do Iranduba foi a grande razão para aceitar o desafio de jogar pela primeira vez na Região Norte. "É uma marca muito forte na região, representada pelo futebol feminino, e agora querendo a mesma ascensão no masculino. Pesquisei sobre o clube, sobre a cidade, e enxerguei uma ótima oportunidade de voltar a jogar em alto nível", conta o volante.

Nos treinamentos, o novo contratado já exibe sua técnica e espírito de liderança. Bonfim está ciente da responsabilidade em ser um dos pilares do time e abraça o desafio. "É algo válido, até por ter vivido grandes experiências no futebol, inclusive passando por clubes grandes. A expectativa é a melhor possível", afirma.

Antes dos 23 anos, ele já havia subido para o time profissional do Bahia e posteriormente transferido para o futebol da Hungria. Agora mais maduro, ele agradece a confiança depositada pelo Iranduba em reafirmar o seu talento. "É um clube que abriu as portas pra mim. Estou muito feliz e comprometido com o projeto. Quero corresponder às expectativas do torcedor e ajudar a equipe da melhor forma".

Bonfim ainda não teve tempo para conhecer as belezas naturais do Amazonas, mas já está cada vez afinado com o elenco - alguns deles já conhecidos enquanto adversários no passado, como o volante Gaspar.

Thiago Bonfim afirma estar confiante que o Hulk irá surpreender no "Barezão". "A primeira impressão é muito boa. O clube foi pontual nas contratações e estamos trabalhando forte para fazer uma boa estreia e um bom campeonato".

O EC Iranduba estreia no Campeonato Amazonense na próxima quinta-feira (23), contra o Nacional FC, no estádio Ismael Benigno (Colina), no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. O pontapé inicial está previsto para as 20h30.

*Com informações da assessoria