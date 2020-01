Naça anuncia promoção de ingressos para estreia diante do Iranduba

Manaus- O Nacional estreia no Campeonato Amazonense diante do Iranduba, no próximo dia 23 de janeiro, às 20h30 no estádio Ismael Benigno, a Colina, no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. O Leão conta com o apoio da nação azulino. Por isso, lança a promoção “Antecipado é R$ 10”.

Todo bilhete comprado até às 18h, de quarta-feira (22), custará apenas R$ 10. Após esse horário, os ingressos serão vendidos ao preço normal R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).

Segundo o presidente do clube, Nazareno Pereira, a promoção é uma forma de incentivar o torcedor a comparecer ao estádio e apoiar o time. Para ele, a torcida é fundamental.

“Sabemos que torcedor é o 12º jogador, isso é indiscutível. O apoio deles é fundamental e a promoção é uma forma que encontramos para incentivar o torcedor a comparecer e apoiar o time, nesse jogo tão importante que é a estreia no Campeonato Amazonense”, afirmou.

O torcedor pode comprar seu ingresso na sede do Naça, que fica na rua São Luiz, bairro Adrianópolis e funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 14h às 18h e no sábado, de 8h às 12h.

*Com informações da assessoria