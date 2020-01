Nacional faz amistoso e lança promoção de ingresso de olho no Estadual

Nacional e Amazonas FC ficam no 1 a 1 em amistoso preparativo para o Campeonato Amazonense | Foto: Divulgação/ Nacional FC

Manaus - Aquecendo para o Campeonato Amazonense 2020, que começa na próxima semana, Nacional e Amazonas FC se encontraram pela primeira vez na última quarta-feira (15), num jogo-treino realizado no Centro de Treinamento Barbosa Filho, localizado no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus.

Os treinadores Aderbal Lana e Ricardo Lecheva tiveram a oportunidade de testar todos os seus atletas ao longo da partida, que foi dividida em dois tempos de 35 minutos. Daniel Guerreiro abriu o placar para o Nacional aos 21 minutos da etapa inicial, mas Vitinho empatou e definiu o placar final em 1 a 1.

O técnico do Nacional, Aderbal Lana, gostou do que viu no amistoso e considera o time forte para o Estadual | Foto: Divulgação/ Nacional FC

Para o treinador do Nacional, Aderbal Lana, "o conjunto foi o destaque principal", mas o comandante do Leão da Vila Municipal afirmou que o teste foi válido para medir a força da equipe azulina, que está há uma semana da estreia no Campeonato Estadual.

“Conseguimos mostrar que estamos fortes, e a expectativa é que com os reforços que estão chegando, a gente fique ainda mais. O time conseguiu jogar como treinamos, bem posicionado, com um grande poder ofensivo. Temos potencial para crescer ainda mais”, disse.

Estreante na divisão principal do Campeonato Amazonense com o Amazonas FC, o técnico Ricardo Lecheva destaca que o amistoso foi "bastante válido" e que as observações feitas durante o jogo-treino serão muito úteis no trabalho cotidiano.

“Foi um bom jogo-treino, de tiro curto, apenas 35 minutos cada tempo, mas já deu para avaliar algumas coisas. Usamos duas formações e notamos todo mundo para jogar, a medida do possível. Agora é aproveitar essas observações nos treinamentos do dia-a-dia, corrigindo o que for preciso e trabalhando a manutenção do que vimos de positivo. Então foi bastante válido, tanto para nós quanto para o Nacional”, completou.

Preparador físico, Leandro Lima trabalha com o elenco do Nacional há 14 dias | Foto: Divulgação/ Nacional FC

Leão e Onça Pintada voltarão a se encontrar na segunda rodada do Campeonato Amazonense, no dia 26 de janeiro, na Arena da Amazônia, às 19h. A estreia do Amazonas FC no Estadual é na próxima quarta-feira (22), às 20h, contra o Fast Clube, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Antecipado é R$ 10



Para atrair os torcedores à estreia no "Barezão 2020", a diretoria do Nacional anunciou, nesta quinta-feira (16), a promoção “Antecipado é R$ 10”. Isso significa que qualquer torcedor que comparecer à sede do clube, localizada na rua São Luiz, 230, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, até as 18h de quarta-feira (22), poderá garantir assento para a estreia do Leão da Vila Municipal por apenas dez reais.

O Nacional estreia no Campeonato Amazonense contra o Iranduba, no próximo dia 23 de janeiro, às 20h30 no estádio Ismael Benigno (Colina), no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. O presidente do clube, Nazareno Pereira, reforçou a importância do apoio da torcida e explicou a decisão de lançar o “Antecipado é R$ 10”.

“Sabemos que torcedor é o 12º jogador, isso é indiscutível. O apoio deles é fundamental e a promoção é uma forma que encontramos para incentivar o torcedor a comparecer e apoiar o time, nesse jogo tão importante que é a estreia no Campeonato Amazonense”, afirmou o dirigente.

*Com informações da assessoria.