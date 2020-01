Equipe sub-18 do Nacional inicia pré-temporada na Ponta Negra

Manaus- Depois do recesso de final de ano, a equipe sub-18 que vai representar o Nacional no “Porto International Cup”, iniciou a pré-temporada para competição em Portugal, na tarde desta quinta-feira (16). O treino foi realizado na Ponta Negra , com cerca de 15 atletas, do total de 30 que vão jogar na Europa, na primeira quinzena de abril.

A preparação iniciou no final de setembro do ano passado, com treinos três vezes na semana. A programação prevê o trabalho de campo às segundas, quartas e sextas-feiras, em local a ser confirmado. Já nas terças e quintas-feiras, as atividades físicas vão acontecer na Ponta Negra.

De acordo com treinador, Luciano Manauara, o trabalho começa para valer. Segundo ele, a competição vai exigir muito dos times participantes, principalmente da equipe amazonense que vai encontrar outra realidade no futebol europeu.

Graduado em educação física e especialista em treinamento desportivo, Aldemir Stone, afirmou que esse momento é importante para avaliar a garotada, pois é necessário saber em que nível se encontra a condição física de cada atleta.

"Nós estamos retornando com alguns exercícios de forma avaliativa para identificar e ter parâmetros para prescrever os exercícios para prepará-los e condicioná-los para competição. A gente consegue identificar as valências físicas, de força, potencia, velocidade e verificar se o atleta está condicionado ou não", comentou o preparador físico.

Oriundo da escolinha do Nacional, o atacante Gilmar Santos Santana, 15 anos, conhecido como Mbappé, alusivo ao craque francês, disse que mesmo de férias não ficou parado.

*Com informações da assessoria