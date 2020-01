Tufão anuncia goleiro ex-Clipper após levar 'chapéu' de time do Pará

Manaus - Depois da confirmação da transferência do goleiro Mateus Melo para o Independente (PA), o São Raimundo EC não perdeu tempo e anunciou Nelsinho, ex-Clipper para o lugar dele. O jogador é conhecido da comissão técnica do Tufão, já que disputaram a Série B pelo Águia Dourada do Parque 10 em 2019.

O goleiro Nelsinho havia sido confirmado como reforço do Iranduba e, após acordo verbal, preferiu fechar com o Tufão da Colina. O Iranduba confirmou a contratação do arqueiro pelo São Raimundo, mas ainda não se manifestou oficialmente sobre o "chapéu" recebido em contrapartida.

Mais uma "prata da casa" do São Raimundo, Nelsinho participou do elenco do Tufão em 2012 e 2018. A parceria com o Clipper pode ter facilitado a escolha do São Raimundo ao invés do Hulk, já que dez dos 26 jogadores, que já haviam sido confirmados pela diretoria, vêm do Águia Dourada.

Nelsinho chega respaldado pelo técnico Mazinho, com quem trabalhou juno na Segundinha, em 2018. O goleiro vai disputar vaga com Guanair Jr e com Diego, ex-companheiro dos tempos de Clipper. O Tufão estreia do "Barezão 2020" contra o Manaus FC, atual tricampeão da competição. A partida foi antecipada para o dia 21 de janeiro, às 20h30, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital amazonense.