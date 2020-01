Daniel Guerreiro ressalta determinação após primeiro gol pelo Nacional

Autor do gol em jogo-treino, Daniel Guerreiro ressalta determinação do elenco do Naça | Foto: Divulgação/ Nacional FC

Manaus - Depois de passagem sem gols pelo Holanda, em 2013, o atacante Daniel Guerreiro está de volta ao futebol Amazonense e tem bom início, na busca por espaço, no time comandado por Aderbal Lana. Guerreiro marcou o único gol do Leão da Vila Municipal, no empate em 1 a 1 com o Amazonas FC, em amistoso na última quarta-feira (15)

Os dois times se enfrentaram no Centro de Treinamento Barbosa Filho, localizado no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. Daniel Guerreiro abriu o marcador para o Leão, na partida contra a Onça-Pintada, e avaliou a partida, destacando a determinação da equipe azulina.

“Fico feliz em retornar para o Amazonas. Tive a oportunidade de vestir a camisa do Holanda e, para este ano, o objetivo é unir forças com meus companheiros. Sem dúvida alguma, o ponto forte da nossa equipe é a determinação. Ontem, no jogo-treino, tive a felicidade de marcar e a intenção é melhorar ainda mais o entrosamento, o ritmo”, afirmou o atacante de 26 anos.

Após passagem frustrada pelo Holanda, em 2013, atacante volta ao Amazonas para apagar má impressão | Foto: Divulgação/ Nacional FC

Questionado sobre a origem do nome, Daniel Henrique Conceição da Glória, o "Guerreiro", conta que recebeu o apelido de seus colegas de time, ainda nas categorias de base do Gama (DF), por conta de sua postura "raçuda", sempre demonstrando vontade dentro de campo.

“Começou quando estava nas categorias de base, meus colegas me chamavam assim pela forma como me comportava nas partidas, sempre aguerrido em campo, lutando pela bola até o último lance. No final de contas, adotei essa alcunha e sempre tento demonstrar que o guerreiro não está apenas no nome”, garantiu.

O primeiro desafio do Nacional no Estadual será contra a equipe do EC Iranduba, no dia 23 de janeiro, às 20h30, no estádio Ismael Benigno (Colina). Para o duelo, jogadores e comissão técnica estão treinando diariamente. O objetivo é ter um time entrosado para surpreender o adversário. O atacante do Leão revelou sua expectativa para o jogo e exaltou a união do grupo.

“A expectativa para a nossa estreia é imensa. Sabemos da responsabilidade que é representar o Nacional no Campeonato Amazonense, para isso, treinamos diariamente, faça sol, faça chuva. Todos estamos num só ritmo, tanto jogadores, quanto comissão técnica, funcionários e diretoria. Isso nos empolga, ver todos com garra, força e vontade é justamente o que todo guerreiro precisa para vencer suas batalhas”, declarou.

Ingressos

Os ingressos para a estreia do Nacional no Barezão estão disponíveis para venda, na sede do Leão da Vila, localizada na rua São Luiz, 230, no bairro Adrianópolis. O local funciona de segunda a sexta-feira em dois horários, de 8h às 12h e de 14h às 18h e no sábado, de 8h às 12h. Os bilhetes contam com promoção “Antecipado é R$10” até quarta-feira (22).

*Com informações da assessoria.