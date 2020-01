De olho no Barezão, Naça anuncia trio com lateral, volante e atacante

Manaus - Para fazer uma grande temporada em 2020, as palavras de ordem na Vila Municipal são força, foco e determinação. E, na manhã desta sexta-feira (17), mais três atletas foram anunciados para reforçar o objetivo do elenco azulino . O volante David e o atacante Vitor Mariano já estão em Manaus e treinaram com seus novos companheiros, enquanto o lateral esquerdo, China será integrado ao grupo, na manhã de sábado. Todos os atletas vieram como empréstimos do Brasiliense-DF.

O destino da bola trouxe o volante David para o Naça. Ele conta que quase fechou com o Mais Querido, quando Arthur Bernardes esteve no comando da equipe. Ainda segundo o volante, o seu companheiro no Brasiliense, Fabinho, sempre falou bem clube e exaltou a paixão da torcida nacionalina.

“Eu já tinha algumas informações, até mesmo com o jogador Fabio que esteve com vocês no ano passado. Num outro momento, quando o treinador Arthur Bernardes esteve aqui, eu ia ter a oportunidade de vir, mas não aconteceu, mas eu fico muito feliz de poder estar aqui. Sempre ouvi falar muito bem do clube e, principalmente, a torcida apaixonada que nunca abandona o time”, disse.

O meia Fabinho que também é do Brasiliense, segue em negociação com o Mais Querido. Na próxima semana, o clube deverá anunciar uma definição. O jogador defendeu o manto azulino na temporada de 2019 e agradou comissão técnica e diretoria que buscam um acordo para fechar com o atleta.

