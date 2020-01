'Barezão 2020' inicia na terça (21) com oito times amazonenses

| Foto: Daniel Boechat

Manaus - A Federação Amazonense de Futebol (FAF) lançou oficialmente, em evento realizado no Camarote Vip da Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, a 104ª edição do Campeonato Amazonense. Com expectativa de ser o mais disputado da década, o "Barezão 2020" começa oficialmente na próxima terça-feira (21), com o duelo entre Manaus FC e São Raimundo.

Com a temática de "ressurgimento do futebol amazonense", o presidente da Federação Amazonense de Futebol, Dissica Valério Tomaz, revela a expectativa de um grande público para a estreia do campeonato amazonense após o acesso do Manaus FC para a Série-C do Campeonato Brasileiro.

"A maior atração para o torcedor é o bom resultado dentro de campo. Com cada clube conquistando vitórias e títulos, o torcedor se motiva. Como pudemos ver com o Manaus FC enchendo a Arena da Amazônia na Série-D do Brasileirão em 2019. Minha esperança para essa rodada de abertura é que a presença do torcedor aconteça de maneira muito positiva", afirmou o mandatário.

Dissica Valério Tomaz, presidente da FAF, esteve presente para falar sobre a expectativa para a estreia | Foto: Daniel Boechat

O presidente do Nacional FC, Nazareno Pereira, destacou a mudança positiva do Leão da Vila Municipal em relação à temporada de 2019, quando o time "chegou bem perto", com um elenco "bem caseiro". Ele ainda reforça a grande dificuldade do Campeonato Amazonense deste ano e revelou o Manaus FC como adversário a ser batido.

"Hoje o Nacional vem bem mais forte. Conseguimos manter a base do ano passado, em que tínhamos um investimento menor que os outros times. As equipes [da Série-A do Estadual] se esforçaram bastante no mercado. Estão quase iguais, com exceção do Manaus FC, que vai disputar uma série mais qualificada. O nível dos times está bem acima do que vimos nos outros campeonatos", revelou o dirigente.

Nazareno Pereira, presidente do Nacional FC | Foto: Daniel Boechat

Pouco mais de dez dias após o início da pré-temporada, o presidente do Amazonas FC, Wesley Couto, afirma que o time ainda não está 100%. Embora ainda que o período seja curto, a preparação "tem sido intensa". Segundo ele, o torcedor da Onça-Pintada pode esperar "muito empenho e bons jogos" de Maikon Leite, maior contratação do futebol amazonense até o momento.

"A preparação para a estreia tem sido em dois períodos, creio que alguns atletas vão conseguir chegar 100%. O Maikon Leite é uma contratação de peso, um atleta muito empenhado, por isso ganhou o que ganhou até agora. O futebol é feito de 11 atletas dentro de campo, então esperamos que todos possam estar no mesmo nível, porque todas as oito equipes vêm com elencos muito fortes", completou.

A abertura da 104ª edição do Campeonato Amazonense ocorreu nesta sexta-feira (17) | Foto: Daniel Boechat

O primeiro jogo do Campeonato Amazonense de 2020 será entre o atual tricampeão, Manaus FC, e o atual vice-campeão da Segundinha, o São Raimundo. A bola rola às 20h30, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Os ingressos para a partida já estão sendo vendidos, pela Internet, no site ingressodevantagens.com.br e custam R$10 (meia) e R$20 (inteira).

Além das duas equipes, a competição terá outros seis times, são eles: Nacional FC, Princesa do Solimões, Penarol, EC Iranduba, Amazonas FC e Fast Clube.