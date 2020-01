Gavião e Tufão abrem o Barezão; veja local do jogo e valor do ingresso

Manaus- Em busca o tetracampeonato amazonense, o Manaus Futebol Clube inicia sua caminhada no Campeonato Estadual na próxima terça-feira (21), às 20h30, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, diante do São Raimundo. O jogo marca a abertura oficial do Barezão 2020.

Os ingressos para a partida já podem ser adquiridos por meio do site ingressodevantagens.com.br . Em ponto físico, as entradas só serão vendidas no dia da partida, a partir das 17h, na bilheteria da Arena da Amazônia. Os bilhetes custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira). Sócios-torcedores terão atendimento e acesso exclusivo.

*Com informações da assessoria