Vídeo: goleiro defende dois pênaltis, é expulso e lateral faz milagre

Manaus - Usak Spor e Ergene Velemesespor rodaram o mundo com um fim de jogo inacreditável pela segunda divisão da Turquia. Com três defesas de pênalti e um cartão vermelho nos segundos finais da partida, o vídeo viralizou mostrando um verdadeiro milagre do lateral direito do time da casa.

Em partida válida pela segunda divisão do futebol turco, o Usak Spor vencia por 2-0, quando, nos minutos finais, o adversário teve a chance de descontar de pênalti. O goleiro Ersin Aydin, do time da casa defendeu a primeira tentativa, mas o árbitro mandou voltar e mostrou cartão amarelo ao goleiro, por ter se adiantado na cobrança.

Na segunda tentativa, a mesma história: defesa de Ersin, que adiantado recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O lateral direito Levent Aktug teve que assumir o gol e surpreendeu com um milagre no último lance do jogo, salvando a terceira cobrança do Ergene Velemesespor.

Confira o vídeo do final de jogo:

Recordar é viver

Todo o incidente lembra a partida entre Ludogorets, da Bulgária e Steaua Bucareste, da Romênia, pela Liga dos Campeões de 2014. Na ocasião, o goleiro Vladislav Stoyanov, do time búlgaro, foi expulso nos minutos finais da prorrogação, na segunda partida entre os dois times, pela fase de grupos da competição da Uefa.

O defensor Cosmin Moti assumiu a baliza nas cobranças de pênalti, defendeu duas das penalidades cobradas e conseguiu o grande feito de levar o Ludogorets, pela primeira vez, à fase de mata-mata da Liga dos Campeões da Uefa.