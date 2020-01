'Nós estamos em sintonia', diz Jesus sobre renovação com o Flamengo

Jorge Jesus desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (20) | Foto: Marcelo Cortes / CRF

Manaus - Durante o desembarque no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (20), Jorge Jesus quis encerrar as especulações a respeito da renovação do contrato com o Flamengo, que termina em maio deste ano. Segundo o "Mister", os dirigentes Rubro-Negros tentaram adiantar as conversas, mas o treinador português deixou claro que falaria apenas ao fim da temporada. Com o retorno ao Brasil, o contrato deve ser renovado nas próximas semanas.

O Flamengo projeta extensão do vínculo com Jesus até 2021, mas a diretoria não descarta uma renovação curta, até o fim desta temporada atual. No comando do Rubro-Negro, o português já entrou para a história com as conquistas de Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. O Mister tem o impressionante histórico de 28 vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas em 40 partidas.

"Vamos acabar com essa especulação. Quero que todos os flamenguistas façam isso. Eu, Marcos Braz, Bruno [Spindel] e o presidente [Rodolfo Landim] nos reunimos antes de acabar a temporada, exatamente para pensar nessa possibilidade. Da minha parte, eu disse que só queria tratar depois do Mundial - foi isso. Com minha chegada ao Brasil, nós estamos em sintonia e vamos conversar. Não vai haver problema", afirmou o português, ainda no aeroporto.