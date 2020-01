Jogos Escolares do Amazonas tiveram participação recorde de alunos

Manaus- O esporte sempre foi um instrumento de transformação e incentivar a prática esportiva na infância e adolescência pode trazer bons resultados. Por isso, em 2019, a participação de mais de 300 mil alunos atletas na 42ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs), realizados pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, foi considerada um marco na história da competição no estado.

Além de bater recorde no número de alunos participantes, os JEAs 2019 possibilitaram que os atletas amazonenses mais bem classificados estivessem nas edições regional da competição, em Tocantins, e nacional, em Santa Catarina. Contabilizando vitórias e medalhas para o Amazonas.

As disputas tiveram início em fevereiro de 2019, com as fases eliminatórias, mobilizando quase todos os municípios do Amazonas. No interior, a competição foi dividida em 10 polos, e as equipes disputaram vaga para a fase seguinte. Já na capital, as escolas municipais, estaduais, militares e particulares também participaram de seletivas.

Após as eliminatórias, os campeões dos polos e da capital se reuniram em Manaus para a etapa final. Com início em 17 de julho, a festa de abertura reuniu mais de 4 mil atletas, dos 8.900 inscritos para a etapa. Em 11 dias de competições e disputas em 15 modalidades, foram realizados 775 jogos nos esportes coletivos.

Nas modalidades individuais os números impressionaram também. Foram 2.992 atletas, oito disputas para cada um em média, somando mais de 20 mil disputas. “Foi um número realmente impressionante. Temos muitas dificuldades naturais para que esses jovens cheguem até a capital, mas a maioria delas foi superada e o Esporte fez uma grande festa”, afirmou Egídio Pinto, coordenador geral dos Jogos.

Para receber todos esses atletas, uma superestrutura foi organizada pela secretaria. Foram mais de 1.200 garrafões de 20 litros de água servidos e 41.800 refeições (almoço e jantar). Foram mais de 300 percursos, incluindo atividades culturais, proporcionando aos atletas uma experiência além das quadras e competições.

Foram 2.992 atletas, oito disputas para cada um em média, somando mais de 20 mil disputas | Foto: Mauro Neto

Fase Regional

No período de 11 a 15 de setembro, 139 atletas amazonenses, apoiados pelo Governo do Amazonas, participaram da etapa Regional Verde dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), realizados na cidade de Palmas (TO). Dois ouros, duas pratas e um bronze foram o saldo das equipes amazonenses na competição, que garantiu quatro vagas em esportes coletivos na fase nacional.

Entre os participantes estavam oito equipes de unidades da rede estadual de ensino, sendo quatro de Manaus (Centro de Educação de Tempo Integral João Braga, Escola Estadual Raimundo Gomes Nogueira, Escola Estadual Reinaldo Thompson e Colégio Militar da Polícia Militar VII – Eliana Freitas de Moraes) e quatro dos municípios de Parintins, Barcelos e Humaitá. A delegação amazonense foi composta de 160 integrantes, que receberam auxílio de passagens para participar da competição.

Fase Final

No período de 15 a 30 de novembro, 155 atletas amazonenses estiveram na etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude, realizados em Blumenau (SC).

Foram, no total, 16 medalhas conquistadas para o Amazonas, que teve atletas de mais de 40 unidades de ensino das redes pública e privada de Manaus e dos municípios de Atalaia do Norte, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Careiro Castanho, Coari, Itapiranga, Manacapuru, Nova Olinda do Norte, Parintins, Presidente Figueiredo, São Sebastião do Uatumã e Silves.

