Agora é oficial: Michael é o novo reforço do Flamengo

Michael e Marcos Braz, na assinatura de contrato desta segunda-feira (20) | Foto: Divulgação/ Flamengo

Manaus - O atacante Michael, revelação do Campeonato Brasileiro de 2019, foi apresentado oficialmente como jogador do Flamengo. O clube anunciou, nesta segunda-feira (20), o atleta, ex-Goiás, que assinou contrato até 2024 com o Rubro-Negro carioca. Michael tornou-se a quarta maior contratação do Flamengo.

O Flamengo vai pagar 7,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 34,5 milhões) ao Goiás por 80% dos direitos econômicos de Michael. O valor será parcelado em três vezes, que serão efetuadas em fevereiro de 2020, julho de 2020 e janeiro de 2021.

O jogador revelação do Brasileirão chegou ao Rio de Janeiro há uma semana, onde realizou exames médicos no Ninho do Urubu - Centro de Treinamento do Flamengo. O único detalhe que separava oficialmente o atacante do Mengão era a assinatura do contrato pelo presidente do clube, Rodolfo Landim.

Michael, revelação do Brasileirão de 2019, pelo Goiás, foi anunciado oficialmente pelo Flamengo | Foto: Divulgação/ Flamengo

Michael é o terceiro reforço oficialmente anunciado pelo Flamengo para o o time principal, que busca o oitavo título brasileiro, o tricampeonato da Libertadores e o bi do Mundial de Clubes. Antes, o clube já havia anunciado o atacante Pedro Rocha e o zagueiro Gustavo Henrique.