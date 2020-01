Flamengo e Real Madrid anunciam transferência do atacante Reinier

Com 18 anos recém completados, Reinier foi anunciado como novo jogador do Real Madrid | Foto: Divulgação/ Flamengo

Manaus - O Clube de Regatas do Flamengo e o Real Madrid divulgaram, nesta segunda-feira (20), o acordo para a transferência da mais nova joia Rubro-Negra: o atacante Reinier Jesus, de 18 anos. O atleta assinou contrato com o time merengue por seis anos e meio, indo até junho de 2026. A transferência foi finalizada por 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 138 milhões).

Na base do Flamengo, Reinier conquistou a Copa do Brasil Sub-17, foi o líder de assistências e artilheiro do Mundial de Dubai Sub-16, em 2018, quando o Rubro-Negro bateu o Real Madrid, na final. O atacante também participou das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Conmebol Libertadores, em sua temporada de estreia no time principal, sendo um dos atletas mais jovens a conquistar a competição.

Reinier está com a Seleção Brasileira Sub-23 no Torneio Pré-Olímpico, na Colômbia, e se apresentará na Espanha após a participação pelo Brasil na competição. Lá, o jovem atacante terá a companhia de Vinícius Júnior, que também saiu da base do Flamengo para o comando de Zinedine Zidane na capital espanhola.

Confira a nota oficial do Flamengo sobre a venda de Reinier:

O Clube de Regatas do Flamengo e o Real Madrid C.F. comunicam que chegaram a um acordo comercial para a transferência do atleta Reinier. O contrato foi assinado nesta segunda-feira.

Durante todo este período de negociação, o atleta comprovou o carinho que tem pelo Mais Querido. O Flamengo, por sua vez, gostaria de ressaltar que todas as partes envolvidas buscaram sempre o melhor para a formação e a carreira do jogador.

Na base do Flamengo, Reinier conquistou a Copa do Brasil Sub-17 em 2018, fazendo os gols nas duas partidas da final contra o Fluminense, no Maracanã. Além disso, foi o líder de assistências e artilheiro do Mundial de Dubai Sub-16 em 2018, onde o clube venceu o Real Madrid na final.

Em seu primeiro ano como profissional, Reinier participou das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Conmebol Libertadores, sendo um dos atletas mais jovens a conquistar a competição internacional.

O Flamengo deseja ao atleta e ao homem Reinier um grande sucesso nesta nova fase em sua vida.