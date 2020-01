A espera acabou: Campeonato Amazonense começa nesta terça (21)

O Campeonato Amazonense de Futebol será realizado em dois turnos | Foto: Mauro Neto e Divulgação/FAF

Manaus- A Série A do Campeonato Amazonense de Futebol 2020 , realizado pela Federação Amazonense de Futebol (FA), começa nesta terça-feira (21) e terá a participação de oito times. Em busca do título estadual estarão Nacional FC, Manaus FC, Princesa, Penarol, Iranduba, Fast Clube, São Raimundo e Amazonas FC. O primeiro jogo acontece na Arena da Amazônia, a partir das 20h30, entre Manaus e São Raimundo.

Assim como aconteceu em 2019, o campeonato deste ano terá isenção por parte do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), na cobrança de aluguel pelo uso dos estádios e quadro móvel. Essa foi a maneira encontrada pelo poder público para incentivar as equipes locais, gerando uma economia de recursos, que poderão ser investidos pelos clubes na contratação de reforços, infraestrutura e compra de material.

Durante todo o ano passado foram mais de 200 jogos realizados pela FAF, nas categorias principais e de base, que receberam a isenção no pagamento dessas taxas, resultando em uma economia para as equipes em torno de R$ 1,2 milhão. Para este ano, os clubes precisarão solicitar a concessão dos espaços por meio de ofício endereçado à Faar e um contrato será assinado entre as partes, em que as equipes se responsabilizam pela manutenção das arenas nos dias de jogos.

Para o diretor-presidente da Faar, Caio André de Oliveira, 2019 foi um ano de muitas conquistas para o futebol amazonense e um dos motivos foi o apoio dado pelo governo aos clubes.

Foram mais de 200 jogos realizados pela FAF em 2019 | Foto: Mauro Neto e Divulgação/FAF

O campeonato

O Campeonato Amazonense de Futebol será realizado em dois turnos, com sete rodadas cada. Os campeões do 1º e 2º turnos serão definidos por eliminatória simples, com semifinais e final. O título estadual será decidido entre os vencedores de ambos os turnos. Vale ressaltar que tanto o campeão amazonense quanto o vice sairão com o passaporte garantido para competições nacionais em 2021, como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série D.

Dando continuidade à rodada, haverá um duelo entre os gigantes do interior amazonense. O Princesa, de Manacapuru, irá enfrentar o Penarol, de Itacoatiara, dentro de casa, no estádio Gilberto Mestrinho, na quarta-feira (22), às 19h. Quem também joga no mesmo dia, às 20h, na Arena da Amazônia, é o Fast, vice-campeão estadual, e o Amazonas FC, estreante na competição e que garantiu a sua vaga ao faturar o título da Série B do Amazonense. Para finalizar, Nacional e Iranduba se enfrentam na quinta-feira (23), às 20h30, no estádio Ismael Benigno.

*Com informações da assessoria