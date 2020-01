Misael fecha com time de São Paulo após dispensa do Manaus FC

Contratado no final de novembro, Misael foi dispensado por falhar nos exames médicos | Foto: Divulgação

Manaus - Depois de ser dispensado pelo Manaus FC por falhar nos exames médicos, o atacante Misael, de 32 anos, foi anunciado como novo reforço do Votuporanguense (SP). De acordo com a diretoria do Gavião do Norte, o jogador apresentou lesões durante as avaliações físicas e nem treinou com o grupo. O Manaus FC estreia nesta terça-feira (21), no Campeonato Amazonense, contra o São Raimundo.

Misael foi contratado pelo Gavião do Norte no final de novembro de 2019, após passagens por times grandes, como Ceará, Vasco, Sport e Bahia. Na temporada passada, disputou o Campeonato Paulista pelo XV (Quinze) de Piracicaba e a Série-C do Brasileirão pelo Santa Cruz (PE). O atacante chega no Votuporanguense para a disputa da Série A2 do Paulistão.

Apesar da baixa, o Manaus FC não tem pressa para repor a perda do atacante. Com características semelhantes, Rossini, Diogo Dolem, Thiago Brito e o colombiano Néstor Arenas devem suprir a ausência sem problemas.

A estreia do Gavião do Norte no "Barezão 2020" será contra o Tufão da Colina, nesta terça. O jogo acontece às 20h30, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Os ingressos já estão à venda pelo preço de R$10 (meia) e R$20 (inteira).