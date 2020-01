Participante do BBB20 tem passagem pelo Corinthians

O ex-jogador paraense Hadson Nery, de 38 anos, é um dos participantes do Big Brother Brasil 2020, reality da Rede Globo. | Foto: Arquivo Pessoal

O ex-jogador paraense Hadson Nery, de 38 anos, é um dos participantes do Big Brother Brasil 2020, reality da Rede Globo. Revelado no Clube do Remo, tem passagens pelo maior rival, Paysandu, além das divisões de base do Corinthians.

O lateral-esquerdo, que também atuava como meia, ainda vestiu as camisas de Paraná, Pinheirense-PA, Brasil de Pelotas, Tuna Luso, Boa Vista-RJ, América-SP e encerrou a carreira no Bragantino-PA, em 2014. As informações são do Globo Esporte.

Hadson ficou no Remo entre 2000 e 02. O ex-atleta jogou no Paysandu em duas oportunidades: 2008 e 2011. Na última vez em que esteve na Curuzu, conquistou a Taça Cidade de Belém – equivalente ao primeiro turno do Parazão -, e um torneio realizado em Paramaribo, em comemoração aos 90 anos da Federação de Futebol do Suriname.

Como jogador, Hadson Nery rodou por outros países. Em Portugal, atuou por Alcains, Gondomar e o Leiria, na temporada 2005/06. Na época, foi comandado por Jorge Jesus, atual técnico do Flamengo. Ainda passou por clubes da Ucrânia e Uruguai.

Apesar da aposentadoria dos gramados, Hadson continuou no futebol. Com a licença B de treinador da CBF, já exerceu o cargo em equipes menores, como Pedreira-PA, Vila Rica-PA, Ypiranga-AP e Bragantino-PA.