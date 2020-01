São Raimundo e Manaus FC apostam na base para renascimento do futebol

Principais times do Amazonas investem nas categorias de base e já colhem os frutos em 2020 | Foto: Divulgação/ FAF

Manaus - Os principais times do futebol amazonense têm investido cada vez mais nas categorias de base e vem colhendo os frutos antes do esperado. Os atletas formados nos clubes têm surgido como alternativa à contratação de jogadores de outras equipes, por conta do custo mais baixo a curto prazo.

O Em Tempo entrevistou os representantes das categorias de base de São Raimundo e Manaus FC, oponentes na abertura do Campeonato Amazonense de 2020, para mostrar como os futuros craques estão sendo lapidados para despontar no futebol amazonense.

O Tufão é o atual campeão Estadual nas categorias Sub-17 e Sub-21, além de ter ficado com a terceira colocação no Sub-19. Já o Gavião do Norte acumula três medalhas de bronze nas categorias Sub-15 e Sub-21

O principal sinal de que as atenções estão se voltando para a formação de jovens talentos é a criação da diretoria executiva do futebol de base. A Federação Amazonense de Futebol (FAF) criou o departamento em 2017, sob supervisão de Thiago Durante, para definir o Amazonas como “celeiro” de craques.

O Campeonato Amazonense, inclusive, possui um bom histórico ao revelar jogadores, principalmente atacantes. Freitas e França saíram da base do Nacional e foram parar no São Paulo (SP). França foi além e atravessou o oceano até o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

Também do Nacional, Junior Negão teve passagens por Corinthians e Atlético Mineiro, mas brilhou no Ulsan Hyundai FC, da Coreia do Sul. Além deles, Fábio Bala e Soares também fizeram sucesso.

A estreia de Manaus FC e São Raimundo no “Barezão 2020” é no dia 21 de janeiro, na abertura da competição. A bola rola às 20h30, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Gavião do Norte

“Todos sabemos que no Amazonas não investem na base. Graças a Deus, o Manaus FC está subindo no Campeonato Brasileiro e abrindo portas para a gente. Eu acho que estamos na frente de todas as bases do Amazonas. Para ser profissional aqui, tem que jogar muita bola”, conta o meia atacante Breno Cleyton, que joga nas divisões de base do Gavião do Norte desde 2017.

Breno está no Manaus FC desde o começo do time e, como tantos outros, tem o sonho de chegar ao time profissional. Depois de passar pelo Mato Grosso do Sul em busca de oportunidades, o meia elogia a formação do atual tricampeão Estadual. Atualmente, a escolinha do Manaus FC recebe jovens entre 5 e 17 anos e, nas categorias de base, possui equipes Sub-15, 17, 19 e 21.

O Manaus FC investe mais na base após aumento da visibilidade, mas consegue aproveitar jogadores de qualidade com preço reduzido no elenco principal | Foto: Emanuel Mendes Siqueira

Fábio Alves, treinador das categorias de base do Gavião do Norte, conta que observa “a velocidade, o talento e a disciplina” na hora de selecionar atletas para integrar o clube. Segundo ele, o Manaus FC possui dois diferenciais: a regularidade nos treinos e a uniformidade dos trabalhos.

“O Amazonas não revela jogador porque treina um mês, depois fica oito sem treinar. No Manaus é diferente e a gente treina o ano todo para conseguir ser diferente. O mesmo trabalho que o time profissional faz, a gente tenta colocar pra todas as categorias da base. A diferença entre as categorias é a intensidade dos exercícios, mas a ideia é a mesma”, conta o comandante.

Em 2019, quatro jogadores da base do Gavião integraram o elenco principal, que disputou o Estadual, Copa Verde, Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão: Bruno Saul, Ivan, João Lucas e Victor Leonardo. O Vitinho, como é chamado, foi destaque na reta final da temporada, mas logo saiu por empréstimo para o Pouso Alegre FC e depois para o Nacional de Muriaé, ambos do interior de Minas Gerais.

Gavião do Norte reúne jovens de 5 a 17 anos nas categorias Sub-15 ao Sub-21 | Foto: Emanuel Mendes Siqueira

Os outros atletas tiveram pouca ou nenhuma participação, apenas complementando o grupo nas competições. Saul foi o reserva de Jonathan durante a temporada, Ivan foi titular em uma partida ao longo do Campeonato Amazonense e João Lucas apenas foi integrado ao elenco, sem ter oportunidades.

Para a temporada de 2020, o Manaus FC promoveu outros três atletas para compor o elenco que disputa quatro competições, sendo o novo desafio na Série C um deles. O goleiro Paulo Henrique, o zagueiro Ivan Júnior e o atacante Alex Santos são os novos nomes no time principal.

Breno Clayton vem se destacado nas categorias de base do Manaus FC e estava cotado para integrar o time principal já em 2020 | Foto: Emanuel Mendes Siqueira

Segundo Alex, chegar ao profissional “dá uma ansiedade por ver que vale a pena se esforçar”. No Gavião do Norte desde 2017, o recém-promovido destaca o foco dentro de campo como seu principal aliado e reafirma a importância na regularidade dos treinos para sua formação.

“O futebol é o meu objetivo de vida e subir me deixa animado, mas continuo focado. Meu foco é dentro de campo mesmo, quero isso pra mim. Treinar todo dia ajuda muito no desenvolvimento, a gente fica bastante à frente das outras bases”, afirma o atacante.

Tufão da Colina

O São Raimundo é um dos principais times do Estado em termos de categorias de base. Em 2019, tem a incrível marca de 22 vitórias, oito empates e apenas 11 derrotas nos jogos oficiais, em todas as categorias.

Dentre os 26 atletas do time principal, apresentado na última sexta-feira (11), estão seis jogadores da base do Tufão. O lateral Diogo, os volantes Carlos Henrique e Jonathan, o meia Gabriel e os atacantes Jonathan Lima e Keonny são as novidades.

Títulos e mais títulos marcam a trajetória da base do Tufão rumo ao profissional | Foto: Divulgação/ São Raimundo EC

Atualmente, o Tufão tem a maior parte dos jogadores vindo de parcerias, como a firmada com o Clíper. De acordo com Cícero Júnior, coordenador da base do São Raimundo, o momento é de “trabalhar uma mudança cultural no São Raimundo”, para ir contra a “terceirização de jogadores que passam curtos períodos nos clubes”.

Segundo ele, o principal objetivo é “usar o futebol para o desenvolvimento social”, e os jogadores precisam apresentar resultados satisfatórios na escola, além de ir bem nos treinos.

“Nenhum jogador é apenas jogador. Sempre é cobrado que apresentem os boletins aos professores e o clube preza muito por isso. Os jogadores têm apoio de todos, mas precisam ter disciplina”, afirma.

São Raimundo investe em trabalho a longo prazo para formar atletas na base | Foto: Divulgação/ FAF

Cícero conta que o projeto com as categorias inferiores “tem dado certo muito pelo trabalho de continuidade” e que os jovens precisam ter chances, mas não podem ser vistos “como salvadores da pátria”. A chave para revelar bons jogadores é a transição para o time profissional.

“Começamos o trabalho em setembro de 2017, mas sempre com a proposta de continuidade. Eu acredito muito num trabalho onde os jogadores da base tenham oportunidades, mas não podem ser jogados na fogueira para resolver. Esses seis vão participar do elenco para ganhar rodagem, ganhando seu espaço gradativamente”, diz o coordenador da base.

Disciplina, frequência nos treinos e participação no clube são os principais pontos que os atletas da base do Tufão precisam apresentar | Foto: Divulgação/ FAF

Na base do Tufão, assim como no Manaus FC, os treinamentos são feitos de acordo com a faixa etária e com o que o atleta pode absorver. Cícero Júnior diz que o clube “leva em consideração a maturação do atleta”, o que faz com que alguns jogadores treinem e joguem com categorias mais acima “para começar a ter desenvoltura”.

De acordo com o coordenador, no são Raimundo os atletas são incentivados a ter um pensamento coletivo, onde sintam-se parte de um projeto maior e possam assimilar esses valores desde pequenos.

“No são Raimundo não tem estrelismo. Para nós a estrela é o clube, ele que tem que brilhar, aparecer. O atleta tem que entender que ele é parte de um todo. Eu tenho o sonho de ver meu clube como transformador de vidas”, conta.