Handebol masculino do Brasil estreia no Sul-Americano nesta terça (21)

O torneio garante três vagas para o Mundial de Handebol no Egito, em 2021 | Foto: Divulgação/CBHb

Manaus - Ainda sem vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a seleção brasileira masculina de handebol estreia nesta terça (21) contra o Paraguai, na 19ª edição do Campeonato Centro Sul-Americano, na cidade de Maringá, no Paraná. O Brasil entra em quadra às 19h, no Ginásio do Parque do Japão. O torneio garante três vagas para o Mundial de Handebol no Egito, em 2021.

Além do Brasil, estão na briga as seleções do Chile, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Todos os times jogam contra todos e os três melhores se classificam para o Mundial. O torneio termina no próximo sábado (25). Comandados pelo técnico espanhol Daniel Gordo, 20 atletas da seleção brasileira vêm treinando desde o início deste mês.

O torneio será um bom termômetro da preparação da equipe com vistas à última chance de classificação para Tóquio 2020, que ocorrerá no torneio Pré-Olímpico, entre 19 e 22 de março. Mas essa chance só existirá se o Egito vencer o Campeonato Africano, ainda em curso. Em caso de vitória da seleção egípcia, o país africano garante uma vaga direta em Tóquio 2020, abrindo possibilidade para o Brasil disputar o Pré-Olímpico.

Confira abaixo o cronograma de jogos do Brasil:

Brasil x Paraguai – 21/01 – 19h – Ginásio Parque do Japão

Bolívia x Brasil – 22/01 – 19h - Ginásio Parque do Japão

Brasil x Chile – 23/01 – 19h – Ginásio Chico Neto

Uruguai x Brasil – 24/01 – 19h – Ginásio Chico Neto

Brasil X Argentina – 25/01 – 19h - Ginásio Chico Neto