Amazonas FC abre os olhos para o mercado internacional

Na prática, o treinamento para o uso do sistema da FIFA abre portas para o Amazonas FC no mercado estrangeiro | Foto: Divulgação/ Amazonas FC

Manaus - A pré-temporada do Amazonas FC segue em ritmo frenético na reta final de preparação para a estreia no Campeonato Amazonense 2020. A exemplo do Manaus FC, que recém-reforçou seu departamento médico, a Onça Pintada da Zona Leste não investe apenas dentro de campo. Na última semana, o supervisor de futebol do clube, Frank Bernardo, participou do treinamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para credenciar e habilitar o Amazonas FC a fazer transferências internacionais.

Frank explica que o treinamento para o uso do Transfer Matching System (TMS), da FIFA, na prática abre portas para o Amazonas FC no mercado estrangeiro. De acordo com ele, a partir de agora o clube pode contratar jogadores de outras nacionalidades, ou até mesmo brasileiros que atuem em clubes do exterior.

“Primeiramente agradeço essa oportunidade que me foi dada pelo Amazonas, de me credenciar para fazer inscrições ou transferências internacionais. Esse curso permite que o clube faça qualquer transferência internacional, e hoje o Amazonas tem uma pessoa habilitada para fazer isso, o que é muito importante para a entidade, porque ela pode buscar o atleta que for de seu interesse, estando ele em qualquer parte do mundo”, disse.

O supervisor de futebol da Onça Pintada já havia realizado o mesmo treinamento no passado | Foto: Divulgação/ Amazonas FC

A estreia do Amazonas FC no Estadual é na próxima quarta-feira (22), às 20h, contra o Fast Clube, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. O diretor administrativo e financeiro da Onça Pintada, Lissandro Breval, destaca que a habilitação faz parte do projeto de futuro do clube.

“Não sabemos quando os resultados que almejamos vão chegar, afinal isso é esporte. Porém, vamos perseguir esses resultados com todos os recursos que temos à mão. Conseguir essa habilitação para transferências internacionais através do Frank é algo que expande os nossos horizontes e abre espaço para que nos consolidemos como uma marca que busca ser cada vez maior”, concluiu o diretor.

*Com informações da assessoria.