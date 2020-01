Nacional FC abre inscrição para Academia de Futebol

A escolinha do Naça recebe jovens de 5 a 17 anos | Foto: Divulgação/ Nacional FC

Manaus - O Nacional Futebol Clube anuncia que estão abertas as inscrições para a Academia de Futebol Omar Aziz. Aos interessados, basta comparecer na sede social do clube, que fica localizado na Rua São Luís, 230, bairro Adrianópolis, Zona Centro Sul de Manaus e realizar a matricula. A academia vai receber alunos de 05 a 17 anos de idade. A matrícula custa R$ 20 e a mensalidade R$ 110.

As aulas serão realizadas três vezes na semana, nas segundas, quartas e sexta-feiras, no campo ao lado da sede do clube. Aos alunos de 5 a 12 anos, as atividades serão realizadas pela manhã das 8h às 9h30 e à tarde das 16h30 às 18h. Já para os alunos com idade entre 13 a 17 anos, as aulas serão das 9h30 às 11h e das 15h às 16h30.

Para fazer parte do quadro de alunos, será necessário que apresentem 1 foto 3×4, cópia de certidão de nascimento ou RG, cópia do RG e CPF do responsável, cópia do comprovante de residência e declaração escolar. Para maiores informações, basta ligar nos números 36334181/999014288 ou enviar o e-mail para administraçã[email protected]