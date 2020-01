Flamengo é eleito 4º melhor do mundo por federação internacional

A excelente temporada do Flamengo colocou o time rubro-negro na frente de gigantes do futebol europeu | Foto: Agência Reuters

Manaus - Segundo a Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS), o Flamengo foi o quarto melhor time de 2019. A equipe carioca só ficou atrás de Liverpool, Barcelona e Manchester City. Na lista, nenhum outro brasileiro aparece no top 10. O melhor na sequência é o Palmeiras, que ocupa a 12ª colocação, seguido do Atlético-MG (13), Grêmio (15) e Internacional (18).

A excelente temporada do Flamengo colocou o time rubro-negro na frente de gigantes do futebol europeu. Após vencer o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores da América e ficar em segundo lugar no Mundial de Clubes da Fifa, o Rubro-Negro carioca deixou para trás o Real Madrid, tricampeão da Liga dos Campeões, ficou na 21ª colocação, o Bayern de Munique, em 23º, e o Paris Saint-Germain aparece em 9º lugar.

O ranking acontece desde 1991 e usa o resultado das equipes em cada jogo disputado ao longo da temporada, como critério. No entanto, há pesos distintos para cada competição. A Libertadores e o Brasileirão, por exemplo, possuem pontuação máxima. Além de Flamengo, Palmeiras, Atlético (MG), Grêmio e Inter, outras 12 equipes aparecem na lista da federação.

Confira abaixo como os outros brasileiros foram colocados:

52 – Athletico-PR

60 – Corinthians

63 – Cruzeiro

87 – Fluminense

130 – Santos

155 – Botafogo

189 – São Paulo

208 – Bahia

275 – Fortaleza

290 – Goiás

290 – Vasco

385 - Chapecoense