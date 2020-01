'Corrida da Água' abre inscrições para a 7ª edição em Manaus

A Corrida da Água é uma das provas mais esperadas pelos corredores de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - A Corrida da Água, prova mais consciente de Manaus, chega à sua 7ª edição e tem inscrições abertas no site Ticket Agora até o dia 15 de março. Realizada pelo Centro de Ensino Literatus, a competição também é uma forma de comemorar o aniversário de 29 anos da instituição.

A Corrida da Água surge com o objetivo de alertar, conscientizar e educar a população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos, além de incentivar a prática de esportes para uma vida mais saudável.

Segundo a mantenedora do Centro de Ensino Literatus, Elaine Saldanha, a corrida se tornou uma das provas mais esperadas pelos corredores de Manaus. "O evento conta com uma estrutura que reúne segurança, saúde e diversão, além de ações voltadas para a conscientização ambiental durante toda a corrida”, destaca.

A corrida

Este ano a prova acontece no dia 22 de março e o tema é “Um propósito a favor da vida”. Os competidores poderão escolher as seguintes categorias, tanto no masculino, quanto no feminino: Geral, Colaboradores Literatus, Especial Cadeirante, Especial Visual e Acima de 60 anos.

Serão duas opções de percurso - 5,3km e 10,6km - e os participantes irão percorrer a Djalma Batista, Darcy Vargas, Maceió, João Valério e voltarão para a praça. A largada será às 7h, na rua Rio Ituxi s/nº, Praça Domingos Russo, no bairro Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus.

A expectativa é contar com a participação de dois mil atletas amadores e profissionais. Os vencedores – em primeiro, segundo e terceiro lugares de cada categoria – serão premiados com troféus. Todos os participantes inscritos ganharão medalhas ao completar a prova.

Inscrições

O valor da inscrição é R$ 65 (mais a taxa administrativa) para público em geral, mas para grupos de 20 ou mais atletas de uma mesma empresa, órgão ou sindicato, a inscrição será de R$ 60 e somente poderão ser feitas presencialmente.

Para os grupos que forem à unidade do Centro de Ensino Literatus, da avenida Paraíba, 965 – Adrianópolis, devem levar fotocópia do crachá funcional e documento de identificação com foto, de segunda a sexta-feira, de 8h às 20h.

Nos dia 19 e 20 de março, das 8h às 20h, e 21, das 8h às 12h, os corredores inscritos poderão retirar o kit do atleta na mesma unidade do Literatus. Cada kit contem um saco/mochila de nylon, uma camiseta de poliamida da prova, uma garrafa plástica de 550ml, uma toalha de rosto e o número de identificação.



O participante retirará o chip de competição no dia e local da prova, a partir das 6h, somente com o número de peito e com o ticket de chip. O uso do chip é obrigatório. O resultado da Corrida da Água 2020 será publicado no site do Ticket Agora e do Centro de Ensino Literatus.

Corrida Premiada

No ano passado, a competição foi destaque no Prêmio Nacional de Gestão Educacional (PNGE), que faz parte da programação do programação do XII Congresso Nacional de Gestão Educacional (GEduc 2019), em São Paulo (SP). O Centro de Ensino Literatus venceu a categoria de Responsabilidade Social com o projeto da Corrida da Água.

Para a mantenedora da instituição, Elaine Saldanha, a premiação trouxe reconhecimento ao trabalho de todas as pessoas que participaram e ainda fazem parte da organização da Corrida da Água, que nasceu em 2013, inspirada no tema anual da instituição “A Juventude Em Defesa da Água Para Todos”, chamando a atenção para o Dia da Água, comemorado em março.

