Jordi vê Vasco preparado para quebrar jejum contra o Flamengo

Com time alternativo para o clássico contra o Flamengo, goleiro Jordi ganha chance e vê Vasco preparado | Foto: Paulo Fernandes/ Vasco

Manaus - O técnico Abel Braga decidiu escalar um time alternativo para o clássico contra o Flamengo, nesta quarta-feira (22), às 21h (de Brasília), no Maracanã. Oportunidade para jogadores como Jordi, reserva de Fernando Miguel. O Vasco busca interromper uma sequência de 14 jogos sem vitórias sobre o rival.

A última vitória vascaína foi em abril de 2016, por 2 a 0, em partida realizada em Manaus. De lá para cá, são cinco derrotas e nove empates. Jordi lembrou que o Flamengo esteve em uma situação parecida, entre março de 2015 e fevereiro de 2017. O Rubro-Negro perdeu seis jogos e empatou os outros três durante o período.

“Faz parte do futebol. Flamengo passou pelo mesmo em 2015 e 2017, quando o Vasco teve uma sequência grande contra eles [seis vitórias]. Não perdemos nenhuma. Vamos nos preparar para um novo ciclo e um novo caminho. Acredito que o Vasco vai entrar para ganhar e quebrar isso para inverter essa chave”, afirmou o goleiro.

Por conta do Mundial de Clubes, disputado em dezembro, o Flamengo começa o Estadual com uma equipe formada por jogadores da base, já que os principais atletas estão em férias. Por decisão própria, o Vasco também poupará seus titulares, conforme avisou o técnico Abel Braga, após a igualdade sem gol, em São Januário, contra o Bangu. Para Jordi, não haverá dificuldades no entrosamento vascaíno.

“É pouco tempo de preparação. Porém, os meninos se conhecem da base. Cada um sabe como o outro gosta. Isso facilita. Ontem, o Abel fez alguns reparos no treino: questões táticas de saída de bola. É um time que se conhece, isso facilita”, declarou.

Segundo o goleiro Cruz-Maltino, o Vasco não vai tirar o pé, mesmo com os jogadores da base. De acordo com ele, as “pratas da casa” sabem valorizar o clássico desde cedo e estão preparados para enfrentar o time comandado por Jorge Jesus.

“Todo mundo aprende a importância desse jogo desde a base. É uma oportunidade para todos. Sabemos que tem de dar o melhor, o ambiente é diferente. A preparação e a semana que antecede ao jogo é diferente, envolve muita coisa. Todos os jogos e o último, em especial, foi uma grande partida. O Vasco se mostrou aguerrido e capaz de vencer um time que vinha muito bem no Brasileiro. Não será o contrário amanhã”, disse, em referência ao empate por 4 a 4, no Brasileirão de 2019.