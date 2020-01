Manaus FC bate São Raimundo por 3 a 0 na estreia do Barezão

Manaus FC bate São Raimundo e já é líder do Campeonato Amazonense | Foto: Lucas Silva

Manaus - O Manaus FC bateu o São Raimundo por 3 a 0 nesta terça-feira (21), na Arena da Amazônia, pela primeira rodada do Campeonato Amazonense de 2020. Os gols foram marcados por Mateus Oliveira e Diogo Dolem e pelo estreante Paulinho Simionato. O camisa 10 Rossini deu duas assistências, e o lateral Caíque deu o outro passe para gol.

O Manaus FC entrou em campo com toques rápidos. Aos poucos, o time passou a dominar e, aos 18 minutos, saiu o primeiro gol. A jogada começou com um chapéu de Hamilton pelo lado direito, que encontrou Dolem. Esse tocou com profundidade para Rossini dentro da área. O camisa 10 deixou Mateus Oliveira sem goleiro e na pequena área para abrir o marcador.

Tufão tentava responder, sem sucesso e o Gavião acabou ampliando ainda mais, com gol de Diogo Dolem.

Segundo tempo

No segundo tempo, bastante cansado, o São Raimundo ficou preso na marcação e não evoluiu. O Manaus ainda criou duas boas chances de marcar o terceiro. A Aos 32, o estreante Paulinho Simionato, que entrara minutos antes, recebeu mais uma de Rossini e finalizou o Gol.

Próxima rodada

Na próxima rodada, o Manaus FC enfenta o Fast Clube, no dia 25 de janeiro, no estádio da Colina. Já o Tufão recebe o Penarol-AM no mesmo dia, mas no estádio Carlos Zamith.