Vídeo! Cachorra é adotada por clube após invadir partida de futebol

Uma cachorra foi adotada pelo clube mexicano Atlético de San Luis após invadir a partida da equipe contra o Cruz Azul Fútbol Club, na sexta-feira (17). O jogador Germán Berterame levou a cadelinha para fora dos gramados, mas não acabou por aí a história dela com o San Luis.

O clube adotou a cachorrinha | Foto: Divulgação

No sábado, o perfil oficial do clube nas redes sociais pediu informações sobre o paradeiro da cachorrinha, já sendo chamada de "maior fã" do time. Depois de uma grande mobilização por parte dos torcedores, o San Luis encontrou Tunita e adotou a vira-lata caramelo.

Nesta segunda-feira (20), o clube publicou um vídeo mostrando a história de Tunita com o San Luis e algumas imagens de como a cachorra interage com os jogadores. "Apresentamos a vocês o nosso mais novo reforço", publicou o perfil do time.



Veja o vídeo: