Vasco e Flamengo se enfrentam nesta quarta em clima de amistoso

Em confronto válido pela segunda rodada da Taça Guanabara, Vasco e Flamengo se reencontram nesta quarta-feira (22), em clima de pré-temporada. A bola começa a rolar às 21 horas (horário de Brasília), no Maracanã.

Os dois clubes entrarão em campo com suas equipes reservas, formadas praticamente por jogadores promovidos das categorias de base. Pelo lado do Vasco, segundo o técnico Abel Braga, o motivo de poupar seus principais jogadores é o pouco tempo de preparo neste início da temporada. Pelo lado do Flamengo, os titulares ainda estão de férias, pois disputaram o mundial de clubes pouco menos de 1 mês atrás. A reapresentação do elenco principal está marcada para a próxima segunda-feira (27).

A estreia do Flamengo no Carioca aconteceu no último sábado (18), quando a equipe enfrentou o Macaé no Maracanã. Com um time composto por jogadores Sub-20 e outros que acabaram de estourar a idade, o Flamengo não conseguiu tirar o zero do placar. Os garotos rubro-negros tiveram mais controle das ações na partida e criaram diversas oportunidades, mas a falta de experiência na hora de finalizar e um inspirado goleiro Jonathan acabou deixando o placar em branco.

O Vasco também vem de um empate sem gols na estreia do Carioca. Em jogo realizado no último domingo em São Januário, o time comandado por Abel Braga martelou, criou algumas chances, mas esbarrou tanto na retranca do Bangu quanto na própria falta de criatividade.

