Flamengo confirma a contratação de Thiago Maia, ex-Lille, da França

Thiago Maia chega para ser mais uma opção para Jorge Jesus montar seu meio-campo | Foto: Lucas Figueiredo/Mowa Press

Manaus - Depois de mais de um mês de negociações, o Flamengo finalmente confirmou a contratação do volante Thiago Maia, revelado no Santos e ex-Lille, da França. O jogador usará a camisa de número 33 e a negociação é por empréstimo até junho de 2021.

No anúncio oficial, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (22), o Rubro-Negro utilizou uma frase de efeito em referência ao lado torcedor de Thiago Maia, torcedor assumido do Flamengo.

“Ele veio da França para finalmente realizar o sonho de vestir o manto e cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro”.

Thiago Maia chega para ser mais uma opção para Jorge Jesus montar seu meio-campo. Apesar de ter características mais próximas a Gerson, o reforço também pode atuar como primeiro volante, no lugar de William Arão e dentre os recém contratados, é o que mais tem chances de figurar no time titular.

"É complicado segurar a ansiedade quando você é flamenguista e tem a possibilidade de vir jogar aqui. Antes de vir para cá, eu já estava quase adoecendo. Virei até meme na internet", afirmou o jogador, em entrevista ao canal do Flamengo no YouTube.

O jogador foi negociado com o Lille por 14 milhões de euros | Foto: Reprodução/ Twitter @Flamengo

Thiago Maia foi revelado no Santos, onde jogou até o meio de 2017. O jogador foi negociado com o Lille por 14 milhões de euros e, apesar de chegar a pedidos do treinador Marcelo "El Loco" Bielsa, perdeu espaço no decorrer da temporada - disputou apenas cinco partidas.

O volante será anunciado nesta quinta-feira (23), no Ninho do Urubu - Centro de Treinamentos do Flamengo - às 14h30 (horário de Manaus)

Michael usará a 19