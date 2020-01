Amazonas x Fast: confira como os times chegam para estreia no Barezão

Amazonas FC e Fast Clube estreiam nesta quarta-feira (22), na Arena da Amazônia | Foto: Mauro Neto e Tácio Melo/SEJEL

Manaus - O Amazonas FC, atual campeão da Série B do Campeonato Amazonense e "caçula" manauara, enfrenta o Fast Clube, atual vice-campeão nas duas últimas edições do Barezão. As duas equipes estreiam nesta quarta-feira (22), às 20h, na Arena da amazônia Vivaldo Lima, localizada no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Os dois times vêm com surpresas para a estreia do Barezão 2020. O Fast Clube, em períodos de transição da sua marca, vem com o lema de "Novo Fast" e, de fato, aparece com status de novo. Boa parte do time, que deve entrar em campo hoje contra a Onça Pintada da Zona Leste, é novidade para o torcedor.

Já o Amazonas FC, recém promovido à primeira divisão do Campeonato Amazonense, manteve a "espinha dorsal" que conquistou o título da Segundinha de maneira invicta em 2019. O técnico Ricardo Lecheva conta, no entanto, com novos jogadores com potencial para fazer a diferença.

Prováveis escalações

O técnico Wladimir Araújo não deu indícios sobre quem deve começar jogando nesta estreia. Por isso, a expectativa é de que entre com jogadores mais experientes, como os remanescentes da campanha de 2019. Gustavo Rangel deve começar no gol, com Caliari e Carlinhos Rocha na zaga e Kayo, na lateral esquerda deve fazer dupla com Igor ou Emerson, na direita. No meio de campo, o trio Saroa, Dadá e Léo Mineiro deve juntar-se a Ramonzinho, Luizão e Bruno Moraes, no ataque.

No Amazonas FC a expectativa é pela estreia de Maikon Leite, atacante que chegou com status de craque em sua primeira passagem pelo futebol amazonense. O técnico Ricardo Lecheva deve escalar a Onça Pintada da Zona Leste com Oliveira no gol, Bernardo e Rubran na zaga, Souza e Magnum nas laterais. Dênis Pedra, Otávio e Júlio Brasília devem compor o meio de campo, com Maikon Leite, Gabriel Soeiro e Daivison, no comando do ataque.

Arbitragem