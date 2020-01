Flamengo confirma a contratação do atacante Pedro, ex-Fluminense

O atacante Pedro vem da Fiorentina com opção de compra por 10 milhões de euros | Foto: Divulgação/ Flamengo

Manaus - Embalado pela vitória contra o Vasco, no clássico da última quarta-feira (22), o Flamengo anunciou a contratação do atacante Pedro, ex-Fluminense e que estava na Fiorentina, da Itália. O jogador assina com o Rubro-negro por empréstimo até o final de 2020. O anúncio ocorreu nas redes sociais, nesta quinta-feira (23), em conjunto com o perfil oficial de Pedro, no Twitter.

Para tirar Pedro da Fiorentina, o Flamengo desembolsou 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 4,6 milhões). Esse valor será abatido em caso de compra em definitivo, no valor de 10 milhões de euros, ao final do período estipulado pelo contrato de empréstimo. O atacante chegou ao Brasil na última sexta-feira (17) e já vem treinando no Centro de Treinamento Ninho do Urubu desde o início desta semana.

Pedro usará a camisa 21 e será apresentado nesta sexta-feira (24) | Foto: Alexandre Vidal/ Flamengo

O atacante será apresentado nesta sexta-feira (24), às 11h (horário de Manaus), no CT do Flamengo e usará a camisa de número 21. Antes de Pedro, foram contratados, pelo Rubro-Negro, Pedro Rocha, Gustavo Henrique, Michael e Thiago Maia. Vale lembrar que Pedro já vestiu a camisa do Flamengo nas categorias de base, mas foi dispensado.

"É muito bom estar de volta. Conheço bem aqui a casa, está um pouco diferente o Centro de Treinamento. Fico feliz, a expectativa é enorme de vestir essa camisa novamente. Espero que seja um grande ano para todos nós", disse Pedro ao canal FLA TV, do Rubro-Negro, no YouTube.

O jogador iniciou a carreira profissional no Fluminense e se transferiu para a Fiorentina na última temporada, quando foi escolhido como revelação do Brasileirão de 2019. Ele também tem passagens pela Seleção Brasileira, mas ficou atrás dos concorrentes por uma vaga com a "amarelinha" após lesão no joelho, que o tirou dos gramados por um longo período de tempo. "Venho para somar, fazer gols. Espero que a gente possa bater recordes neste ano. Procurar evoluir sempre" acrescentou o jogador.