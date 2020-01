Amazonas FC estreia na elite do Barezão com vitória sobre o Fast Clube

Contratação mais badalada do futebol amazonense, Maikon Leite estreou com gol de pênalti contra o Fast Clube | Foto: Marcos Dantas/ Amazonas FC

Manaus - Amazonas FC e Fast Clube se enfrentaram em uma das partidas mais esperadas da rodada inicial do Barezão 2020. O encontro entre Onça Pintada da Zona Leste, campeão invicto da Segundinha e Rolo Compressor, foi definido com três gols de estreantes. O time comandado por Wladimir Araújo até tentou, com o atacante Luizão, mas Wesley Macedo e Maikon Leite (de pênalti) definiram o placar em 2 a 1 para o Amazonas FC.

Maikon Leite, estreante da noite, participou bem da partida, dando velocidade ao ataque com Jack Chan. Além do gol marcado no segundo tempo, teve outro anulado aos 11 minutos da primeira etapa. Considerado como a principal contratação do futebol amazonense para o Estadual, o atacante comemorou o começo com gol, mas prevaleceu o discurso de cautela por ser a primeira partida.

“Para mim foi importante fazer o gol e vencer. A equipe já vem de um trabalho bem feito ano passado, continua invicta e hoje mostramos nossa cara nesse primeiro jogo. Agora é seguir desse jeito, com os pés no chão, que ainda tem muito campeonato pela frente”, disse o badalado atacante, de 31 anos.

Estreante na elite do Amazonense, o Amazonas FC começou com o pé direito, batendo o Fast por 2 a 1 | Foto: Marcos Dantas/ Amazonas FC

Com o Amazonas FC desde o título da Série B no Estadual de 2019, o técnico Ricardo Lecheva enalteceu a postura da equipe diante de um time de tradição, que disputa competições nacionais em 2020. Para o comandante da Onça Pintada, a estreia já traz consigo dificuldades naturais, mas no final das contas, afirmou: "está tudo dentro do que esperávamos".

“É sempre difícil estrear numa competição, ainda mais contra um time como o Fast, que foi formado para disputar competições nacionais este ano. Já imaginávamos as dificuldades naturais de uma estreia, mas o grupo está de parabéns pela entrega", concluiu o comandante.

O técnico Ricardo Lecheva valorizou a vitória sobre o Fast pela projeção do adversário em competições nacionais em 2020 | Foto: Marcos Dantas/ Amazonas FC

Na segunda rodada do Campeonato Amazonense, o Fast Clube vai até o estádio Ismael Benigno (Colina), no bairro São Raimundo, Zona Oeste da capital, desafiar o Manaus FC. A bola rola no sábado (25), às 18h. Já o Amazonas FC enfrenta o Nacional FC, no próximo domingo (26), às 19h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, localizada no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

O jogo

A partida teve um começo lento, devido à falta de ritmo dos jogadores e à boa marcação no setor de meio campo por ambas as partes. Tanto é que a partida teve 40 faltas e apenas 47 minutos de bola rolando. Mas logo aos 11 minutos, Maikon Leite recebeu passe de Souza pela esquerda, saiu cara a cara com o goleiro e balançou as redes para marcar. No entanto, o árbitro venezuelano, Freddy Rafael Lopez, assinalou impedimento, anulando o gol do atacante.

Recém contratado pelo Amazonas FC, Wesley Macedo também estreia com gol | Foto: Marcos Dantas/ Amazonas FC

O Amazonas FC continuou pressionando o Fast, que não conseguia conectar contra ataques, tampouco sair jogando com a bola dominada até o campo de ataque. Aos 15 minutos do primeiro tempo, a bola foi lançada para a área do tricolor e sobrou para Wesley Macedo, que brigou com a zaga, mas conseguiu vencer o goleiro Rangel. Foi o primeiro gol do atacante, ex-Horizonte (CE), em sua estreia com a camisa auri-negra.

Aos 24 minutos, o volante Pelezinho recebeu passe de Jackie Chan em profundidade e, assim como Pepê, pela Seleção Olímpica, encobriu o goleiro e marcou um belo gol. O revés veio com a marcação de mais um impedimento, sendo o gol mais uma vez, anulado pela arbitragem. O empate do Fast veio já nos acréscimos do primeiro tempo. Após bola levantada na área por Bruno Moraes, o atacante Luizão cabeceou para deixar tudo igual no placar.

O atacante Luizão, de 31 anos, foi o nome do gol do Fast Clube na partida | Foto: Adilson Nascimento/ Fast Clube

No segundo tempo, o jogo seguiu muito disputado no meio de campo, com o Rolo Compressor tentando travar o jogo. No total, foram 21 faltas do time de Wladimir Araújo na partida. O Amazonas FC seguia tentando furar o bloqueio tricolor, mas a partida esfriou e foi decidida apenas no último terço.

Aos 32 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio, a bola tocou no braço do lateral direito Igor e o árbitro Freddy Lopez assinalou pênalti. Experiente, Maikon Leite cobrou do lado direito para vencer o goleiro e garantir a vitória à Onça Pintada.