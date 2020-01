Federação muda tabela do Barezão para reparos no gramado da Arena

Jogos da 3ª até a 6ª rodada do Estadual sofrem alterações para a realização de reparos. | Foto: Daniel Boechat

Manaus - A Diretoria de Competições da Federação Amazonense de Futebol (FAF), divulgou, na quinta-feira (23), outras quatro mudanças na programação do Barezão de 2020. Depois de muitas reclamações sobre as condições do gramado da Arena da Amazônia Vivaldo Lima, localizada no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, a FAF anunciou que os jogos da 3ª até a 6ª rodada do Estadual irão sofrer alterações para a realização dos reparos.

O pedido, conforme divulgado pela federação, foi feito de maneira oficial, de acordo com "solicitação e sugestões da Fundação Amazonas de Alto Rendimento", que enviou um ofício fazendo o requerimento das melhorias no gramado. A intenção da Federação Amazonense é que o estádio esteja em boas condições para as competições que serão disputadas por Fast Clube e Manaus FC em 2020.

Manaus FC e Fast jogam o Campeonato Brasileiro, nas séries C e D, além da Copa do Brasil, na Arena da Amazônia. O Gavião do Norte encara o Coritiba, no dia 12 de fevereiro. Já o Fast Clube recebe o Goiás, no dia 12. Confira como ficam os confrontos do Barezão, após mudanças tanto na primeira, quanto na segunda fase da competição:

3ª Rodada

Nacional FC x Manaus FC

Horário: 20h30

Data: 30/01, quinta-feira

Local: Estádio Ismael Benigno (Colina)

4ª Rodada

Fast Clube x Nacional FC

Horário: 15h30

Data: 02/02, domingo

Local: Estádio Carlos Zamith

5ª Rodada

São Raimundo EC x Nacional FC

Horário: 20h30

Data:17/03, terça-feira

Local: estádio Ismael Benigno (Colina)

6ª Rodada

Amazonas FC x São Raimundo EC

Horário: 15h30

Data: 22/03, domingo

Local: Estádio Carlos Zamith