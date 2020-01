Número de torcedores no Campeonato Amazonense cresce

Manaus - Os investimentos feitos pelos clubes, aliados ao empenho da Federação Amazonense de Futebol (FAF) e ao apoio do Governo do Amazonas, prometem dar importantes frutos ao futebol amazonense em 2020. A prova está no crescimento do número de torcedores que prestigiaram a primeira rodada do torneio, que terminou na noite de quinta-feira (23), com um aumento de dez vezes em relação à estreia do torneio em 2019.

Foram 4.456 mil torcedores pagantes nos quatro jogos iniciais, enquanto no ano passado os primeiros jogos do campeonato totalizaram apenas 492 torcedores nos estádios. Este ano, o maior público foi registrado no primeiro jogo, entre Manaus e São Raimundo, na Arena da Amazônia, na terça-feira (21/01).

Foram 4.456 mil torcedores pagantes nos quatro jogos iniciais | Foto: Mauro Neto e FAF

De acordo com dados da FAF, ao final da partida, o público presente que acompanhou a vitória do Manaus FC por 3x0 contra o São Raimundo foi de 2.533 torcedores, o equivalente a uma renda bruta de R$ 31.660,00. Em 2019, o primeiro jogo foi realizado no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, com a participação de 340 pagantes e a geração de uma renda bruta de R$ 6.840,00

Em todos os 64 jogos do campeonato em 2019, o total de público foi de aproximadamente R$ 20 mil torcedores, número que deve ser superado facilmente em 2020 se a média de público inicial se mantiver a mesma.

Expressos em reais, os valores da primeira rodada são ainda mais animadores. A renda bruta da primeira bateria de jogos deste ano foi de R$ 50.350,00, quase seis vezes maior que a do ano passado, cuja arrecadação foi de R$ 8.790,00. Apenas a título de comparação, em todo o campeonato de 2019 os jogos arrecadaram R$ 219.440,00.

Em todos os 64 jogos do campeonato em 2019, o total de público foi de aproximadamente R$ 20 mil torcedores | Foto: Mauro Neto e FAF

Os jogos do Campeonato Amazonense de Futebol estão sendo realizados nos estádios Arena da Amazônia, Carlos Zamith e Ismael Benigno (Colina), em Manaus; Gilberto Mestrinho, em Manacapuru (distante 93 quilômetros da capital); e Floro de Mendonça, em Itacoatiara (distante 250 quilômetros da capital).

Incentivo

Para apoiar mais uma vez o futebol amazonense, o Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), voltou a isentar os clubes do pagamento de aluguel e quadro móvel para o uso dos três estádios de Manaus, sob responsabilidade da administração estadual.

A iniciativa de isenção do pagamento das taxas e custos da locação desses espaços já havia sido promovida durante todo o ano passado, o que gerou uma economia aos clubes de aproximadamente R$ 1,2 milhão

O retorno do torcedor aos estádios de futebol observado nessa primeira rodada deixa clara a importância do incentivo promovido pelo poder público estadual desde 2019, como salientou o diretor-presidente da Faar, Caio André de Oliveira.

*Com informações da assessoria