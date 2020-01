Após vencer 'jogo de viradas', Nacional enfrenta Amazonas FC

| Foto: Divulgação/ Nacional FC

Manaus - O Nacional Futebol Clube encara o Amazonas FC, invicto desde sua fundação, na próxima rodada do Barezão 2020. Dois dos quatro times a estrearem com vitória no Estadual, Naça e o Onça Pintada da Zona Leste se enfrentam no próximo domingo (26), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, localizada no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. A partida está prevista para começar às 19h.

O Amazonas FC, estreou na Arena da Amazônia contra o Fast Clube, em busca de manter a sequência sem derrotas, desde sua fundação. O adversário, tradicional e em fase de mudanças no início da temporada, foi valente e marcou com o atacante Luizão, de cabeça, mas viu o Onça Pintada mais bem preparado. Com gols dos estreantes Wesley Macedo e Maikon Leite, o time comandado por Ricardo Lecheva venceu por 2 a 1.

Lado a lado na tabela de classificação do Campeonato Amazonense, Naça e Amazonas FC estrearam bem. O Leão da Vila Municipal venceu o Hulk da Amazônia, na última quinta-feira (23), por 3 a 2, com gols de Herê, Anderson Bandeira e Daniel. Após tomar a virada, o time comandado por Aderbal Lana teve vida difícil contra o EC Iranduba, de Charles Guerreiro. O atacante Daniel marcou, após tabela com Randerson, para dar números finais à partida. Confira os detalhes da vitória do Naça:

O jogo

O Nacional mostrou que veio para vencer, apesar dos impedimentos recorrentes no início do jogo, impedindo a conclusão das jogadas ao gol do Iranduba. Com boa presença de sua torcida , o time comandado por Aderbal Lana deu logo um susto no começo do primeiro tempo. O atacante Daniel marcou, mas estava impedido.

Com o primeiro tempo morno, as equipes decidiram ter cautela e estudar os movimentos um do outro. O Nacional até tentava, com escapadas de Bernardo. Pela lateral, ele cruza na pequena área, onde encontra Daniel, que finaliza muito forte e a bola sai por cima do goleiro Saul. Na jogada seguinte, Charles avança livre e encontra Randerson, que arrisca, mas Bruno Saul salva sua novamente.

Nacional FC enfrenta o "caçula" da série A em próxima rodada do Estadual

A primeira chance do Hulk foi aos 18 minutos, quando Werley, em cobrança de falta perigosa, obrigou Regly a fazer a defesa. O goleiro espalmou e na sequência, Lucas Espiga mandou a bola rente à trave do Nacional. Aos 22 minutos, Bernardo avança novamente e alcançou para a pequena área. Heré subiu no meio de dois zagueiros e, de cabeça, abriu o placar para o Nacional.

Logo no inicio da partida, após cruzamento na área, Thiago Bonfim não desperdiçou e empatou tudo no estádio da Colina. O Nacional sentiu o gol e já no minuto seguinte, o Hulk foi preciso e marcou novamente. Rafael Simi roubou a bola no contra-ataque, deixou com Werley, que tocou para Caíque. Cara a cara com o goleiro André, tocou por cima e virou a partida, deixando o Iranduba na vantagem.

Com gols de Heré, Anderson Beira e Daniel, o Nacional passou pelo EC Iranduba

O Naça reagiu rapidamente com Anderson Bandeira, mais uma vez de cabeça. Fidelis levantou e Bandeira, sem marcação, deixou tudo igual no placar. A sequência de gols não parou por aí. Aos 18 minutos, Randerson e Daniel tabelam em velocidade, e a bola sobra para Daniel, que chutou forte para vencer o goleiro Saul, do Iranduba.