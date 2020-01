Na Colina, Manaus busca segunda vitória no Amazonense

Manaus - Neste sábado, às 18h, o Manaus Futebol Clube volta a campo pelo Campeonato Amazonense 2020. Diante do Fast, no estádio Ismael Benigno (Colina), pela 2ª rodada da competição, o time comandado pelo técnico Welington Fajardo busca somar mais três pontos no Barezão.

Assim como na estreia, o treinador terá todos os jogadores à sua disposição para esta partida. A equipe realizou sua última atividade com bola, nessa sexta-feira (24), na Fazenda São Pedro, antes de enfrentar o Rolo Compresso. Após bater o São Raimundo na estreia por 3 a 0, o Gavião do Norte soma três pontos e lidera o Estadual.

Os ingressos para a partida já podem ser adquiridos por meio do site ingressodevantagens.com.br . Em ponto físico, as entradas só serão vendidas no dia da partida, a partir das 9h, na bilheteria da Colina. Os bilhetes custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).

*Com informações da assessoria