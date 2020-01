Torcida do Manaus FC confia no tetra e sonha com Série B

3.130 torcedores estiveram na Arena da Amazônia para acompanhar a estreia | Foto: Lucas Silva

Manaus - A torcida do Manaus FC, que já estava em lua de mel com o time após a conquista do acesso para a Série C do Brasileirão, em 2019, teve reforço na empolgação para a temporada deste ano. Sem deixar o oba-oba de lado, cravam que o time conquista o tetracampeonato Estadual, mas o maior sonho é chegar à Série B do Brasileirão.

Luiz Pereira, de 27 anos, integrante da torcida organizada “Gavináticos”, e André Felipe, da organizada “Psicoloucos”, já torceram pelo São Raimundo, mas encontraram o amor pelo futebol amazonense com o Gavião do Norte. Os dois torcedores passaram a acompanhar o Manaus FC durante a campanha do acesso à Série C e, hoje, fazem parte dos grupos responsáveis por agitar as partidas do clube esmeraldino.

Torcida organizada "Psicoloucos", na estreia do Campeonato Amazonense | Foto: Daniel Boechat

André, da “Psicoloucos”, define o acesso à Série B do Brasileirão como a meta do ano, mas ressalta o valor de passar de fase na Copa do Brasil. “Queria que o Manaus passasse do Coritiba, para mostrar para o Brasil que temos força aqui”, diz, empolgado com o início animador do time no Barezão 2020. André revela não esperar dificuldades no Estadual.

“No jogo de hoje, tem uma diferença muito grande do Manaus para o São Raimundo. Uma diferença técnica muito grande. Ainda não conseguimos ver os outros times, mas com mais jogos igual a esse, creio que o Manaus vá ser campeão do Campeonato Amazonense de 2020 com facilidade”, afirma André Felipe, sem rodeios.

Antes torcedor do Palmeiras, Luiz Pereira, da “Gavináticos” revela uma regra, dentre as torcidas organizadas, de não torcer para times do eixo Rio de Janeiro - São Paulo. “O projeto do Manaus é ir para a Série A, então não posso torcer para dois times da mesma competição”, conta ele. Espectador do futebol amazonense de longa data, o agricultor diz que a boa fase do Tufão sustentava a atenção dele na região.

Luiz Pereira (ao fundo), integrante da torcida organizada "Gavináticos", ao lado de amigos na Arena da Amazônia | Foto: Daniel Boechat

“O campeonato amazonense vai ser só o estágio. O lance é a Copa do Brasil, que vai ser mata-mata, contra o Coritiba aqui na Arena da Amazônia. Ali que vai ser o nosso triunfo, temos que treinar para vencer esse jogo. Imagina o estádio cheio, 40 mil em cima dos Coxa [jogadores do Coritiba]. Vai ter que dar para passar de fase”, afirma o torcedor.

Para Gláucia Costa, estudante manauara e torcedora do Vasco da Gama, além do Gavião do Norte, o começo animador do Manaus FC é só uma amostra do que o time vai apresentar em 2020. "A gente vai com tudo", afirma. O foco de Gláucia também é na Série B do Brasileirão.

Gláucia (ao fundo), com amigos na torcida do Manaus FC, na vitória de 3 a 0 pelo Barezão 2020 | Foto: Daniel Boechat

"Vou sentir muito orgulho por um time nosso, novo e que mobiliza tanta gente com o nome da nossa cidade, em um patamar acima. Vai ser maravilhoso. O time não está parecido [com o de 2019] ainda, falta um pouco de entrosamento. O começo é bom, mas dá para melhorar", destaca ela.