Quer aprender a jogar tênis? Escola abre inscrições em Manaus

Inaugurada na manhã do último sábado, 25 de janeiro, a Escola Guga Top Tennis Manaus começa a inscrever novos alunos e novas alunas a partir desta segunda-feira (27). O empreendimento está localizado na Rua Raimundo Nonato Castro, número 980-B, Santo Agostinho – o acesso é pela rua que fica entre o Dulcilas Festas e o posto de combustíveis BR, na estrada da Ponta Negra (sentido centro-bairro). O telefone é (92) 3017-2000.



Segundo o gestor do local, Alexandre Chies, a Escola Guga vai trabalhar a formação no tênis convencional (na quadra de saibro central), e no beach tennis, modalidade que vem crescendo no País e que também será difundida na capital amazonense. A escola tem estrutura para atender alunos e alunas a partir de 3 anos, passando pelas categorias Infantil, Juvenil e Adulto.

A Escolinha Guga tem o objetivo de promover a iniciação e o desenvolvimento do tênis para crianças de 3 a 10 anos de idade | Foto: Emanuel Mendes Siqueira/Divulgação

“É um novo empreendimento, uma nova estrutura, quadras de saibro, quadra de beach tennis. A nossa ideia é trabalhar o tênis convencional e o beach tennis, uma nova modalidade que está sendo desenvolvida pela Escola Guga. Todas as quadras são ambientadas, com equipamentos e professores treinados. A gente está com uma estrutura muito interessante, então venha conhecer, participe, ligue para a gente no 3017-2000”, convida Alexandre Chies.

Um sonho de Gustavo Kuerten



A Escola Guga nasceu do sonho de um ídolo das quadras. Quando se despediu do circuito profissional, Gustavo Kuerten decidiu investir na transformação do tênis brasileiro criando uma metodologia sólida e inovadora para expandir a base de praticantes do esporte. Com base na trajetória do tenista eternizado no Hall da Fama do Tênis Internacional, o método a Escola Guga foi desenvolvido para atender alunos de todas as idades, oferecendo aulas de tênis e beach tennis.

a Escola Guga Tênis Adulto propõe um conjunto de atividades físicas planejadas de forma gradativa evolutiva | Foto: Emanuel Mendes Siqueira/Divulgação

A Escolinha Guga tem o objetivo de promover a iniciação e o desenvolvimento do tênis para crianças de 3 a 10 anos de idade. No entendimento do tricampeão de Roland Garros, é nessa etapa da vida que reside o maior potencial de desenvolvimento do talento integral da criança e na aquisição de habilidades motoras, cognitivas e afetivas para a prática deste esporte. “Foi assim que aprendi a praticar e gostar de esporte, especialmente do tênis”, diz Guga no site oficial da escolinha.



O Beach Tennis, um dos esportes que mais cresce no Brasil e no mundo, também ganhou espaço na Escola Guga | Foto: Emanuel Mendes Siqueira/Divulgação

A Escola Guga Tênis Juvenil é a sequência natural da Escolinha Guga, focada em jovens a partir dos 11 anos de idade. É na adolescência que se pode provocar, estimular e conduzir o jovem para se tornar protagonista do seu desenvolvimento e de superação de desafios. “Comigo, foi justamente nesta importante fase que decidi o rumo da minha trajetória”, explica o ídolo das quadras.



Já a Escola Guga Tênis Adulto propõe um conjunto de atividades físicas planejadas de forma gradativa evolutiva, atrativa, saudável e prazerosa, a fim de conquistar o público adulto, para desenvolver o tênis aliado ao trabalho de melhoria do condicionamento físico e motor na sua rotina, incentivando a prática do esporte por toda a vida.



O Beach Tennis, um dos esportes que mais cresce no Brasil e no mundo, também ganhou espaço na Escola Guga e busca, sob os mesmos princípios, promover saúde e qualidade de vida de crianças, jovens e adultos.

*Com informações da assessoria.