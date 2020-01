Após 0 a 0, São Paulo chega a 10 jogos sem vencer o Palmeiras

O São Paulo ampliou o jejum de vitórias contra o Palmeiras neste domingo, após o empate sem gols em Araraquara. Após uma estreia convincente no Campeonato Paulista contra o Água Santa, na última quarta-feira, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz não conseguiu repetir a atuação diante de um dos seus maiores rivais.

A última vez que o São Paulo venceu o Palmeiras foi no dia 27 de maio de 2017, 2 a 0, no estádio do Morumbi, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, foram disputados dez Choques-Reis, com seis vitórias do Verdão e quatro empates.

Apesar de não vencer o Palmeiras desde 2017, no ano passado o São Paulo acabou eliminando o rival na semifinal do Campeonato Paulista. Após empate sem gols nas partidas de ida e volta, a decisão teve de ser realizada nos pênaltis, e o Tricolor acabou levando a melhor, mesmo contando com uma série de garotos na equipe titular.

Com o resultado deste domingo, o Palmeiras se manteve à frente do São Paulo no confronto direito. Em 323 Choques-Reis, o Verdão conquistou 109 vitórias, contra 108 triunfos do Tricolor. As equipes também empataram outras 106 vezes.

Com informações da Gazeta Esportiva*