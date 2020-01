Flamengo vai à Itália fechar compra de Gabigol

Gabigol, jogador do Flamengo. | Foto: Divulgação

O Flamengo enviou o vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel para a Itália com o intuito de sacramentar a compra de Gabriel Barbosa junto à Inter de Milão. Os dirigentes têm reunião programada para esta segunda-feira (27) para tratar dos ajustes finais referentes aos valores que serão pagos pelo atacante de 23 anos.

Segundo Marcos Braz, ainda não houve o encontro para selar a contratação. Enquanto o acordo não é assinado, Gabigol segue no Brasil, no aguardo para se apresentar no Ninho do Urubu. Ele ainda não volta com o elenco principal nesta segunda-feira.

Flamengo e Inter de Milão precisam se acertar sobre valores e percentual do atleta negociado. O clube carioca havia oferecido 16 milhões de euros (R$ 73 milhões) por 80% dos direitos. A Inter de Milão queria 20 milhões de euros (R$ 92 milhões) por 100% dos direitos e ainda 20% em futura venda.

Nesta sexta-feira, Pablo Marí embarcou para fechar com o Arsenal, da Inglaterra, que teve proposta de 10 milhões de euros aceita pelo Flamengo. O que pode facilitar para o desfecho sobre Gabriel Barbosa.