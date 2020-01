Fluminense goleia o Bangu e segue 100% na Taça Guanabara

Mesmo com uma escalação muito modificada, o Fluminense manteve o bom início de campeonato e goleou por 5 a 1 o Bangu, neste domingo, em Moça Bonita. Com o resultado, os tricolores chegaram a nove pontos, na liderança do Grupo B da Taça Guanabara. Já os banguenses, com apenas dois, fica mais distante de uma vaga nas semifinais do primeiro turno do Campeonato Carioca.

O primeiro tempo foi mais equilibrado. O Fluminense abriu o placar com Luccas Claro, mas viu o Bangu empatar com Juliano. Ainda na etapa inicial, os tricolores chegaram ao segundo gol, novamente com Luccas Claro. No segundo tempo, os visitantes decretaram a goleada após gols de Yago Felipe, Fellipe Cardoso e Gabriel Capixaba.

Na próxima rodada, o Fluminense terá o clássico contra o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã. No mesmo dia, o Bangu recebe o Volta Redonda, em Moça Bonita.

O jogo – O Fluminense começou a partida em alta velocidade e quase abriu o placar logo aos quatro minutos. Miguel deu belo passe para Lucas Barcellos na área, mas o atacante errou a finalização e mandou pela linha de fundo.

No entanto, aos oito minutos, os tricolores marcaram em Moça Bonita. Miguel cobrou escanteio e Luccas Claro cabeceou para a rede.

Somente aos 32 minutos, o Flu ao empate. Octávio foi lançado na área e acabou derrubado por Digão. O árbitro marcou pênalti, cobrado com categoria por Juliano.

O revés fez o Fluminense acordar. Tanto que os tricolores voltaram a ficar a frente no placar aos 37 minutos. Após cobrança de falta na área, Luccas Claro apareceu sozinho e cabeceou para a rede.

No segundo tempo, o Fluminense não permitiu que o Bangu tentasse uma pressão e ficou com a posse de bola. Com postura ofensiva, os tricolores criaram ótima chance aos quatro minutos, com Matheus Alessandro, mas o atacante chutou em cima de Matheus Inácio.

Os visitantes seguiram melhores em campo e quase marcaram o terceiro aos 17 minutos. Miguel cobrou falta com categoria e acertou a trave.

O Bangu chegou a equilibrar a partida após a parada técnica, mas viu o Fluminense ampliar o marcador aos 30 minutos. Em avanço rápido, Yago Felipe foi lançado na área e tocou na saída de Matheus Inácio.

O revés foi sentido pelos donos da casa. Tanto que aos 36 minutos, o Fluminense chegou ao quarto gol em Moça Bonita. Miguel tocou para Fellipe Cardoso na área. O zagueiro tentou proteger a bola, mas o atacante foi esperto e conseguiu tocar para a rede.

Os tricolores não diminuíram a velocidade e marcaram o quinto gol aos 44 minutos. Gabriel Capixaba aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede para dar números finais em Moça Bonita

Com informações Gazeta Esportiva*