Amazonas FC ficou no 2 a 2 com o Nacional na Arena

Manaus - O Amazonas FC somou mais um ponto no Barezão, dessa vez contra o Nacional, após empate em 2 a 2. A partida aconteceu neste domingo, na Arena da Amazônia. Os gols da Onça Pintada da ZL foram marcados pelo volante Dênis Pedra e o atacante Daivison.

O jogo

De olho na liderança do campeonato, as duas equipes fizeram um jogo muito equilibrado. No início, o Amazonas criou mais chances, mas foi o Nacional quem abriu o placar, com Clécio, aos 33 minutos do primeiro tempo, aproveitando escanteio.

Na segunda etapa, o Amazonas FC voltou a mil por hora, e pressionando bastante, igualou o placar logo aos treze minutos com um golaço do volante Dênis Pedra. Em jogada ensaiada, Maikon Leite rolou a bola na cobrança de falta para meio campo, que soltou uma bomba para estufar a rede adversária.

O Nacional reagiu aos 36 do segundo tempo, quando Jordan aproveitou uma bola parada para colocar a equipe azulina à frente do placar mais uma vez. Mas sem tempo para sentir o gol, a resposta aurinegra foi imediata. Maikon Leite, em mais uma assistência, cruzou pela direita no primeiro pau e viu Daivison, com faro de gol apurado, se antecipar à zaga e marcar seu sexto gol com a camisa do Amazonas, o primeiro neste Barezão.

Com o resultado, o Amazonas FC manteve a terceira posição, agora com quatro pontos. O próximo desafio do caçula do futebol amazonense será contra o Princesa do Solimões, na quarta-feira (29), às 19h.