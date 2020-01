Princesa do Solimões quer acabar com a invencibilidade do Amazonas FC

Princesa do Solimões se recupera de derrota para o Penarol, dentro de casa, com vitória magra contra o EC Iranduba | Foto: Divulgação/ FAF

Manaus - Após perder na estreia do "Barezão 2020" para o AC Penarol, dentro de casa, o Princesa do Solimões venceu o EC Iranduba e chega confiante para o duelo contra o Amazonas FC, pela terceira rodada. A partida, que garantiu a última vitória do Leão Azul, ocorreu no último domingo (26) e, logo no começo, Branco aproveitou cruzamento de Thiago Bigo para definir o placar em 1 a 0, no estádio Ismael Benigno (Colina), localizado no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

Em Itacoatiara, município distante 175 km de Manaus, o Hulk da Amazônia busca a primeira vitória no Campeonato Amazonense deste ano. Lá, o time enfrentará o Penarol, na próxima quarta-feira (29). O Leão da Velha Serpa tenta recuperação dentro de casa, no estádio Floro de Mendonça, após derrota para o Fast Clube, no último sábado (25). O início do jogo está previsto para as 15h30.

Já o Princesa do Solimões recebe o Amazonas FC, embalado com uma invencibilidade desde que foi fundado, às 19h, também na quarta-feira. Para se manter na briga pelo mata-mata do Barezão 2020, o Tubarão conta com a torcida no estádio Gilberto Mestrinho, o "Gilbertão", em Manacapuru.

O jogo

O Princesa do Solimões começou o jogo pressionando bastante e, logo no início, conseguiu marcar o gol da vitória. Aos sete minutos, após cruzamento de Thiago Bigo, o capitão Branco apareceu na pequena área para completar de cabeça e abrir o marcador. Ainda com a empolgação inicial, o camisa número sete da equipe comandada por Sidney Bento acertou o travessão do goleiro Thiago Salgado e quase ampliou.

Branco, camisa de número 7, aproveitou a desatenção do Iranduba no início do jogo para marcar o único gol da partida | Foto: Divulgação/ FAF

O Iranduba tentava criar jogadas, mas esbarrava no alto índice de passes errados. Aproveitando a vantagem inicial, o Tubarão esperava uma oportunidade para contra-atacar. Pela ponta-esquerda, o camisa 27, Roberto, causou uma canseira nos defensores do Iranduba aliando explosão na arrancada e velocidade.

Com a vantagem no placar e contra um adversário sem criatividade, o Princesa do Solimões soube administrar a partida. O time comandado por Charles Guerreiro não ameaçou a vantagem do Tubarão de Manacapuru e ainda contou com a expulsão do lateral Dassayev, que recebeu o segundo amarelo ao fim da partida. Placar final: 1 a 0.