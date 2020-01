Dom Bosco/Verona é campeão amazonense de futsal Sub-20

CDB/ Verona vence a final por 5 a 0 e é campeão do Campeonato Amazonense Sub-20 | Foto: Emanuel Mendes Siqueira

Manaus - Em sua primeira participação no Campeonato Amazonense de Futsal da categoria Sub-20 Masculino, o Dom Bosco/ Verona chegou ao título na tarde do último domingo (26). No ginásio do Atlético Rio Negro Clube, no Centro de Manaus, o time treinado pelos professores Ivanildo e Iranildo Alves venceu o Estrela do Norte/ Divino por 5 a 0 e conquistou o título Estadual referente ao ano de 2019.

O time também ficou o vice-campeonato da categoria Sub-17 Masculino, após perder por 3 a 1 para o Seven MEC. Apesar do placar elástico, o primeiro tempo foi bastante acirrado. O único gol da etapa inicial foi marcado pelo camisa 6, Matheus Alves, ex-atleta do Abílio Nery. Os meninos do Divino tiveram várias chances, mas esbarraram no dia inspirado do goleiro Roger.

Petrúquio, Luiz Henrique Pena, Matheus Alves (2x) e Victor Manoel Rabelo marcaram os gols do título | Foto: Emanuel Mendes Siqueira

Na segunda etapa, o Dom Bosco teve mais volume de jogo e foi letal nos contra-ataques, passando a não desperdiçar as chances criadas. Petrúquio, Luiz Henrique Pena, Matheus Alves (novamente) e Victor Manoel Rabelo completaram a goleada histórica do Verona.

“É muita felicidade de ter, já no primeiro ano de participação do Verona CBD, conquistado um título para a instituição. Como ex-salesiano, eu e meu irmão, professor Iranildo, nos orgulhamos muito desse feito e ainda com o vice-campeonato na categoria Sub-17. Ou seja, na primeira competição que a instituição participa já consegue grandes resultados”, comentou o técnico Ivanildo Alves, o “Careca”.

Dedicatória

Em meio às competições nas quais estão trabalhando, os irmãos que comandam o time de ex-alunos do Colégio do Dom Bosco vivem um drama familiar. A mãe de Ivanildo e Iranildo, dona Tereza Alves, está adoentada. O título virou um presente para dar força a ela, sinônimo de inspiração para a dupla supercampeã das quadras.

“A gente quer dedicar esse título a nossa mãe, que é nossa maior fonte de inspiração, que sempre está nos incentivando a trabalhar com ordem e com decência, e principalmente num momento em que ela está infelizmente adoentada, mas que ela vai superar e a gente vai ainda comemorar esse título juntos”, concluiu Ivanildo.

75 atletas participam da iniciativa dos ex-alunos do Colégio Dom Bosco | Foto: Emanuel Mendes Siqueira

O trabalho continua

O clube também está na disputa do Amazonense da Série Prata (é o líder) e da Copa de Rede Amazônica Máster. O time ainda vai jogar ainda o Estaduais Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15. O projeto liderado pelos professores Ivanildo e Iranildo Alves também prevê a criação de uma escolinha de futsal. No momento, 75 atletas participam da iniciativa dos ex-alunos do Colégio Dom Bosco.

*Com informações da assessoria