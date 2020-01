Manaus FC vence o Fast antes de duelo contra o Nacional no 'Barezão'

Paulinho Simionato tem bom começo, com dois gols em dois jogos, e já é artilheiro do Campeonato Amazonense | Foto: Ismael Monteiro/ Manaus

Manaus - O Manaus FC segue líder do Campeonato Amazonense e agora alcançou a marca de 15 jogos de invencibilidade na competição. No último sábado (25), no estádio Ismael Benigno (Colina), localizado no bairro São Raimundo, Zona Oeste da capital, o Gavião do Norte bateu o Fast Clube por 2 a 0, em duelo válido pela 2ª rodada do "Barezão 2020". Os gols foram marcados por Hamilton, maior artilheiro do clube, e Paulinho Simionato.

A última derrota dos comandados por Welington Fajardo, pelo Estadual, aconteceu no dia 24 de fevereiro, quase um ano atrás, para o Princesa do Solimões. Na ocasião, o Manaus FC foi até o estádio Gilberto Mestrinho, o "Gilbertão", em Manacapuru e acabou derrotado por 2 a 1. Desde lá, são quatro empates e 11 vitórias do Gavião do Norte.

Líder com seis pontos em dois jogos, o Manaus FC tem cinco gols marcados e nenhum sofrido | Foto: Divulgação/ FAF

Na terceira rodada da competição, o Manaus FC recebe o Nacional FC, na próxima quinta-feira (30), no estádio Ismael Benigno (Colina). O início está previsto para as 20h30 e a partida define também o líder do "Barezão 2020". Com uma vitória e um empate, o Leão da Vila Municipal figura na segunda posição na tabela de classificação, com quatro pontos.

Já o Fast Clube - que vem de duas derrotas, após perder na estreia para o Amazonas FC - encara o São Raimundo. Na quarta-feira (29), o time de Wladimir Araújo vai até o estádio da Colina, onde joga às 20h por uma recuperação na corrida pelo mata-mata na primeira fase do Campeonato Amazonense de 2020.

O começo animador de Paulinho Simionato já o coloca como o artilheiro do Campeonato Amazonense. Com gols marcados nas duas partidas em que entrou, o atacante, ex-Ypiranga (RS), já chama atenção na briga com Mateus Oliveira pela titularidade e deixa a decisão para o técnico do Manaus FC.

"A gente fica feliz de fazer o gol, mas o mais importante é a vitória e se manter no topo da tabela. Eu não me preocupo muito com a titularidade, busco sempre estar preparado. Se precisar jogar 90 minutos ou entrar saindo do banco, vou dar meu máximo para ajudar o Manaus. O Mateus vem fazendo muito bem o papel, agora é a gente continuar trabalhando e deixar a bronca para o Fajardo", avalia o jogador.

O jogo

Os dois times entraram para este confronto, na segunda rodada, mais preocupados em defender do que em atacar. Principalmente o Fast, que terminou a primeira etapa com apenas dois chutes a gol. Rossini e Caíque até tentaram, se articulando pelo lado esquerdo do ataque para furar o bloqueio do Rolo Compressor com triangulações ou jogadas individuais, mas pararam ora na boa marcação defensiva, ora nas boas defesas do goleiro Rangel.

O lateral esquerdo Caíque é um dos destaques nesse início de temporada do time comandado por Welington Fajardo | Foto: Lucas Silva

Após um primeiro tempo equilibrado e com poucas chances de gol, o time comandando pelo técnico Welington Fajardo abriu o placar logo de cara aos oito minutos da etapa complementar. Mateus Oliveira aproveitou trapalhada de Caliari e foi derrubado pelo goleiro Rangel dentro da área. Pênalti, expulsão e a chance do Gavião do Norte abrir o placar.

O meia Hamilton, ídolo da torcida e maior artilheiro da história do clube, foi lentamente para a marca da cal, de onde anotou o 30º gol com a camisa esmeraldina. Com um a menos e a desvantagem no placar, o Fast melhorou no jogo e teve mais finalizações que na primeira etapa, chegando a oito na partida.

Hamilton marcou seu gol de número 30, definindo o meia como maior artilheiro do Gavião do Norte | Foto: Ismael Monteiro/ Manaus

Assim como na primeira rodada, Welington Fajardo colocou Paulinho Simionato na etapa final e mais uma vez o atacante deixou sua marca. Já nos acréscimos, o Fast pressionava em busca do empate, mas Ray viu sua finalização parar na trave. Rapidamente, Panda puxou contra-ataque rápido, com lançamento longo para Paulinho, que passou pelo goleiro Alencar e chutou para o gol vazio. Placar final: 2 a 0 Manaus FC.