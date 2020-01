São Raimundo vence Penarol e ganha fôlego para jogo contra o Fast

O zagueiro Luan marcou o único gol da partida, ainda no primeiro tempo | Foto: Divulgação/ FAF

Manaus - São Raimundo e Penarol se enfrentaram na tarde do último sábado (25), no Estádio Carlos Zamith, localizado no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. Após ser derrotado para o Manaus FC na estreia, o Tufão venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro Luan ainda na primeira etapa e respira na tabela de classificação antes da partida contra o Fast Clube, na próxima quarta-feira (29).

Com uma vitória e uma derrota, os dois times chegam para a 3ª Rodada do Campeonato Amazonense de 2020 com três pontos na tabela de classificação. O Tufão vai ao estádio Ismael Benigno (Colina), localizado no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus, para jogar contra o Fast Clube, que vem de derrota para o Gavião do Norte.

Já o Penarol, que conseguiu o grande feito de bater o Princesa do Solimões, jogando em Manacapuru, joga contra o EC Iranduba, que ainda não venceu no Barezão 2020, dentro de casa. No estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, o time comandado por Igor Cearense tenta a recuperação na tabela de classificação às 15h30, na próxima quarta-feira (29).

O jogo

Os comandados pelo técnico Mazinho vieram a campo com uma postura totalmente diferente da apresentada na partida de estreia, na derrota por 3 a 0 para o Manaus FC. O São Raimundo, jogando em um "perde-pressiona", dificultou a saída de bola do Penarol, que tentava ligações diretas para o setor ofensivo, mas sem organização tática.

Com muitos erros de passe da equipe itacoatiarense, a imposição física do Tufão se tornava visível à medida que as jogadas que levavam perigo ao gol defendido por Rascifran aumentavam a frequência. O atacante Maurício Stronda deu trabalho à zaga do Penarol e, enquanto não marca na competição, ao menos ajuda nas chegadas ao ataque do time comandado por Mazinho.

Ainda sem marcar na elite do futebol amazonense, Maurício Stronda vive seca de gols, mas colabora em campo | Foto: Divulgação/ FAF

Logo no início da partida, Adrianinho lançou na segunda trave e o atacante encobriu o goleiro de cabeça. Sem sorte, a bola foi caprichosamente na trave, mas indicava o amadurecimento do gol. Aos 25 da primeira etapa, após roubada de bola de Wellington, Stronda ajeitou de volta, mas viu a conclusão parar na grande defesa de Rascifran.

São Raimundo se recupera da primeira derrota, joga o primeiro tempo bem e dá esperanças ao torcedor | Foto: Divulgação/ FAF

As 35 do primeiro tempo, o São Raimundo aproveitou cruzamento na área para abrir o placar. Após bate e rebate na pequena área, Stronda e Luan tentaram a conclusão, mas foi o zagueiro quem mandou para o fundo do gol, no lado esquerdo de Rascifran. Dai para frente, o Penarol cresceu no jogo, voltou melhor para o segundo tempo e pressionou em busca do gol de empate, mas sem sucesso.

Jogo foi marcado por duas expulsões, sendo uma para cada lado | Foto: Divulgação/ FAF

Ao final da partida, duas expulsões para cada lado: o zagueiro Natan, do Penarol e o volante Alex, do São Raimundo. O primeiro, levou o segundo cartão amarelo após falta dura por trás. Já o volante do Tufão, levou o vermelho por agredir o camisa 10 Raílson, após levar um drible por debaixo das pernas.