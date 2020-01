Flamengo tentou contratar Kobe Bryant, mas esbarrou em exigências

Lenda do basquete norte-americano e do esporte mundial, Kobe Bryant faleceu neste domingo (26), vítima de um acidente de helicóptero em Calabasas, na Califórnia. Durante a carreira, conquistou cinco títulos de NBA, duas Olimpíadas e fez história com a camisa do Los Angeles Lakers. Porém, o que pouca gente sabe é que o camisa 24 foi consultado sobre a possibilidade de jogar no Brasil e chegou a conversar com o Flamengo, que tentou a contratação.

Isso aconteceu em 2011, quando a NBA enfrentava a segunda maior greve da história. Foram mais de cinco meses de paralisação até jogadores e proprietários de times acertarem um novo acordo trabalhista, válido por 10 anos. Enquanto a bola laranja não subia e os atletas viviam uma indefinição sobre o que fazer na temporada, o Flamengo sonhou com a contratação de Kobe Bryant.

"Quando a teve a paralisação da NBA, em 2011, chegou aos nossos ouvidos a possibilidade de trazer o Kobe Bryant. Um amigo em comum que tem contato com os agentes dele trouxe até uma proposta. Ele queria vir jogar," declarou Arnaldo Szpiro, diretor de basquete do Flamengo na época.

Mas a proposta de Kobe Bryant assustou aos dirigentes rubro-negros. Para assinar o contrato, com tempo determinado até o fim da greve da NBA, Kobe pediu US$ 1 milhão por mês, uma cobertura no Leblon para morar, um automóvel Mercedes de última linha blindada e, além disso, a companhia de seis seguranças.

"Era muito dinheiro. Como pagar isso? A gente ficou empolgado com a possibilidade, queríamos nem que fosse por um jogo, mas na época o Flamengo não estava tão bem estruturado e não viabilizamos o projeto. Foi um sonho de uma noite de verão," lamentou o ex-dirigente.

As negociações duraram apenas dois dias até todos perceberem que o acordo não seria feito. A ex-presidente Patricia Amorim respondeu o que representaria ter contado com o jogador naquele momento.

"Em qualquer época seria fantástico . Uma honra só de ter nos procurado," disse.

Pouco depois, o ala-armador Leandrinho anunciou sua transferência para o Flamengo e jogou durante o período de indefinição com uma cláusula que permitia o retorno à liga profissional dos Estados Unidos.

"O Leandrinho foi uma empresa que ajudou a trazer, não desembolsamos um centavo que fosse. Ele jogou uns dois meses, até o final da greve da NBA,"conta Arnaldo, citando a BMG, empresa que patrocinava o basquete rubro-negro na época.



Para muitos, Bryant é o maior jogador que surgiu na NBA após a "Era Jordan" no Chicago Bulls, e os números individuais e conquistas coletivas ajudam a explicar o porquê.

Após uma dolorida derrota por 4 a 2 para o arquirrival Boston Celtics na final de 2008, Kobe chamou para si a responsabilidade nas finais de 2009 e 2010. Primeiro com um 4 a 1 sobre o Orlando Magic de um Dwight Howard no auge, e depois numa revanche sobre o Celtics de kobePierce, Garnett, Allen e Rondo num emocionante 4 a 3. Deixou as quadras em 2016, com mais de 33 mil pontos e no posto de terceiro maior cestinha da história da NBA.