'Se é para o bem da Nação, eu fico', diz Gabigol sobre Flamengo

O desfecho que era desenhado nos últimos dias se confirmou na manhã desta terça-feira (27): Gabigol fica no Flamengo em 2020 . O artilheiro do país no ano passado anunciou, por meio de um vídeo publicado em uma rede social, que continuará no rubro-negro.

"A Nação me abraçou. Aqui, vivemos intensamente. Nos apaixonamos! Sorrimos! Sofremos! Vibramos! Quebramos barreiras! Se é para o bem da Nação, eu fico", diz o vídeo publicado por Gabigol em seu perfil pessoal.

O anúncio da permanência do camisa 9 encerra um longo processo de convencimento do jogador e da Inter de Milão por parte do Flamengo. O objetivo inicial de Gabigol era uma transferência para o futebol europeu, depois da passagem apagada entre 2016 e 2017. Mas não houve propostas satisfatórias.

O atacante, então, sinalizou ao rubro-negro que toparia seguir no clube em 2020, após um reajuste salarial. O Flamengo, por sua vez, precisou renegociar o acordo que tinha com a Inter de Milão e fechou a compra de 90% dos direitos do jogador por 17 milhões de euros parcelados, num contrato até 2024.