Flamengo anuncia Gabigol: 'se é para o bem da Nação, eu fico!'

Gabigol e Flamengo confirma acordo até dezembro de 2024 | Foto: Alexandre Vidal/ Flamengo

Manaus - Como já havia sido informado pelo Em Tempo , Gabriel Barbosa, o "Gabigol" permanece no Flamengo. O clube e o jogador anunciaram oficialmente, na manhã desta terça-feira (28), a extensão do vínculo até dezembro de 2024. Campeão da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro com o Rubro-Negro em 2019, Gabigol era tido como prioridade para o planejamento da temporada de 2020.

O anúncio da permanência do camisa 9 encerra um longo processo de negociações entre o Flamengo, o jogador e a Inter de Milão, da Itália. Com as especulações girando em torno de 18 a 20 milhões de euros pela compra de Gabigol, o que ficou decidido entre as partes é a compra de 90% dos direitos do atleta por 17 milhões de euros, parcelados, num contrato por mais quatro anos.

"A Nação me abraçou. Aqui, vivemos intensamente. Nos apaixonamos! Sorrimos! Sofremos! Vibramos! Quebramos barreiras! Se é para o bem da Nação, eu fico", diz o artilheiro, em vídeo em seu perfil pessoal.

Em seu primeiro ano com a camisa do Flamengo, Gabigol alcançou sua maior marca em uma temporada: 43 gols. Sendo 25 no Campeonato Brasileiro, nove na Copa Conmebol Libertadores, sete no Campeonato Carioca e dois na Copa do Brasil. Os demais jogadores do Flamengo se reapresentaram na última segunda-feira (27) para iniciar os trabalhos de pré-temporada. Além disso, o time comandado por Jorge Jesus disputa a Supercopa do Brasil contra o Athlético (PR), no dia 16 de fevereiro.