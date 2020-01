São Raimundo e Fast Clube se enfrentam nesta terça (28) na Colina

Manaus - A quinta rodada do Amazonense Série A nesse meio de semana promete movimentar as oito equipes da competição. Sem tempo a perder, Fast Clube e São Raimundo abrem as atividades da fase classificatória do primeiro turno nesta terça-feira (28), às 20h30, no Estádio Ismael Benigno (Colina), no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

Segurando a lanterna do turno, o Tricolor de Aço, ainda sem pontuação, busca a primeira vitória na competição. O Tufão da Colina venceu o último compromisso por 1 a 0, sobre o Penarol, e ocupa a 6ª colocação com três pontos ganhos. Uma vitória dos comandados de Mazinho, poderá deixar a equipe dentro do G4 ao final da rodada.

A liderança do campeonato está com o atual tricampeão amazonense Manaus Futebol Clube.

*Com informações da assessoria