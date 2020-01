Começa venda de ingressos para jogo entre Nacional e Manaus FC

Manaus- O Nacional Futebol Clube anuncia a venda dos ingressos para terceira rodada do Campeonato Amazonense, diante do Manaus FC, que ocorre nesta quinta-feira (30), às 20h30, no estádio Ismael Benigno, a Colina. Os bilhetes, que custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), já estão disponíveis a partir desta segunda-feira (28).

O ‘passaporte’ para prestigiar este grande confronto entre o Leão x Gavião, poderá ser adquirido na sede do Naça, localizada na Rua São Luiz, 230, bairro Adrianópolis. Na Boutique do Torcedor, Av. Carvalho Leal, Cachoeirinha e também na Granada Beach do Amazonas Shopping, 2° piso.

O Mais Querido ocupa a segunda colocação na tabela de classificação. Na estreia do Barezão, o Leão venceu o Iranduba por 3 a 2. Na segunda rodada do campeonato, o Naça empatou com o Amazonas por 2 a 2.

*Com informações da assessoria